Дзиодзина: информационная перегрузка способна снижать критичность к тому, что люди воспринимают из гаджетов

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Иногда возможности человека сравнивают с ножом, которым можно как отрезать кусочек хлеба, так и нанести вред другому человеку. Определяющую функциональную роль ножа в данном случае определяют мотивы и личность конкретного человека. Изобретения человечества уже давно ушли далеко вперед после того, как придумали нож. Однако то, принесет пользу или вред достижения технологического прогресса, до сих пор зависит от людей, которые надумают ими воспользоваться. И каждое новое достижение содержит в себе так называемый веер возможностей.

Например, за последние десятилетия развитие информационных технологий изменило нашу жизнь до неузнаваемости. С одной стороны, благодаря этому во многих вопросах жить стало проще и интереснее. Человек получил доступ к большому объему информации и возможностям коммуникации. А часть функциональных обязанностей, которые раньше приходилось исполнять людям, взяли на себя изобретения современной науки. Но, с другой стороны, мы можем наблюдать, как люди используют прогресс не во благо. Например, появление всевозможных гаджетов, интернета и социальных сетей позволяют как быстро обмениваться информацией, так и применять их, чтобы манипулировать сознанием и поведением общества.

Информационная перегрузка и непрерывный поток новостей способны снижать критичность к тому, что люди воспринимают из своих гаджетов. А если добавить сюда грамотное применение языка эмоций, определенная часть общества столкнется с трудностью глубокого анализа прочитанного. Таким образом, человек становится уязвимым к принятию ложных сообщений на веру. С учетом данных природных особенностей человеческого мышления и восприятия, методы информационных войн получили широкое распространение в развитии современных войн и конфликтов.