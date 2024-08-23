Завершился официальный визит в Беларусь премьера Государственного совета КНР

О старте мероприятий, запланированных в годы сотрудничества Беларуси и КНР в области науки, технологий и инноваций было объявлено еще накануне во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Президента нашей страны, его результаты станут дорожной картой для правительств двух стран по развитию сотрудничества в самых передовых областях. Уверенность в этом высказал Александр Лукашенко на встрече с премьером государственного совета КНР Ли Цяном. В рамках его визита в Минск также состоялись официальные переговоры с премьер-министром Беларуси. По их итогам подписан большой пакет соглашений и договоренностей в экономической сфере. Сегодня главы правительств двух стран продолжили общение, но уже в Национальном аэропорте Минск, откуда премьер Государственного совета КНР вылетел на родину.