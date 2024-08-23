Анте Йозич о Беларуси: это пример для Европы и всего мира, что я видел здесь

Взгляды руководства Беларуси и Ватикана практически совпадают, особенно по вопросам безопасности, а Европе нужен новый договор о мире. Такие заявления прозвучали сегодня, 23 августа, во время переговоров главы нашего государства с Апостольским нунцием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принимал Анте Йозича по случаю завершения его миссии в Беларуси. Продлилась она без малого четыре года, на которые выпал ряд испытаний для нашей страны, да и для всего мира. Тем ценнее та работа, которую проводил постоянный дипломатический представитель Папы Римского в Беларуси. В том числе по освобождению наших граждан с началом СВО. Что до отношений со Святым Престолом, то наш Президент дважды посещал Ватикан с официальным визитом, проводил переговоры с понтификами. Об этих событиях Александр Лукашенко сегодня вспомнил с теплотой, отметив, что наши позиции созвучны. Мы выступаем за мир в Европе.

Лукашенко – апостольскому нунцию Йозичу: Европе нужен новый договор о мире.

Как позже рассказал журналистам Апостольский нунций, он увозит из Беларуси позитивные впечатления. Одно из которых – отношение белорусов к вере и своим традиционным ценностям. Как на уровне обычных граждан, так и на уровне государства.