Анте Йозич о Беларуси: это пример для Европы и всего мира, что я видел здесь
Взгляды руководства Беларуси и Ватикана практически совпадают, особенно по вопросам безопасности, а Европе нужен новый договор о мире. Такие заявления прозвучали сегодня, 23 августа, во время переговоров главы нашего государства с Апостольским нунцием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко принимал Анте Йозича по случаю завершения его миссии в Беларуси. Продлилась она без малого четыре года, на которые выпал ряд испытаний для нашей страны, да и для всего мира. Тем ценнее та работа, которую проводил постоянный дипломатический представитель Папы Римского в Беларуси. В том числе по освобождению наших граждан с началом СВО. Что до отношений со Святым Престолом, то наш Президент дважды посещал Ватикан с официальным визитом, проводил переговоры с понтификами. Об этих событиях Александр Лукашенко сегодня вспомнил с теплотой, отметив, что наши позиции созвучны. Мы выступаем за мир в Европе.
Лукашенко – апостольскому нунцию Йозичу: Европе нужен новый договор о мире.
Как позже рассказал журналистам Апостольский нунций, он увозит из Беларуси позитивные впечатления. Одно из которых – отношение белорусов к вере и своим традиционным ценностям. Как на уровне обычных граждан, так и на уровне государства.
Анте Йозич, апостольский нунций в Беларуси:
Я говорю много позитивного о вашей стране, особенно о церкви. И хороших примерах, которые я всегда подчеркиваю. Это пример и для Европы, и для всего мира, что я видел здесь. И я это сразу подчеркиваю. Например, это важные ценности, семейные ценности, моральные, которые иногда на Западе не видим. Какая семья на Западе, какая здесь, как народ здесь молится. Я был на пилиграмках в Будславе. Сколько народу пришло. Конечно, есть и на Западе. Но здесь народ больше чувствует свою веру, живет и развивается. Есть трудности, но они всегда смотрят на самое важное.
Президент поблагодарил Анте Йозича за работу и высказал надежду, что его последователь будет продолжать заложенную позитивную тенденцию.
«А как Лукашенко?» Анте Йозич рассказал, что у него спрашивает Папа Римский по возвращении в Ватикан.