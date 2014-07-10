Ровно 20 лет назад был избран первый президент независимой Беларуси

Новости Беларуси. По сути, именно в этот день наши люди проголосовали за стабильность, порядок и развитие. Тогда народ отдал свой голос за молодого Александра Лукашенко, который в тот момент отстаивал интересы избирателей в Парламенте, возглавляя комиссию Верховного Совета по изучению деятельности коммерческих структур и антикоррупционную комиссию. Понадобилось время, чтобы стабилизировать непростую обстановку в постсоветской Беларуси. Как это было и что удалось сделать за 2 десятка лет суверенитета и свободы - в программе Новости «24 часа» на СТВ.