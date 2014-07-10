Около Донецка взорван БТР национальной армии, пострадали 5 человек, продолжаются артобстрелы

Новости Украины. Тревожные новости поступают из Украины. В Луганской и Донецкой областях продолжаются бои между ополченцами и силовиками. Всю ночь не утихала стрельба в Северске и Карловке.

Сообщается о подрыве БТР национальной армии неподалеку от Донецка. Пострадали по меньшей мере пять человек. Также поступает информация об атаках ополченцами блокпостов украинских военных.

Продолжается противостояние и в самих Луганске и Донецке. По словам ополченцев, этой ночью города подверглись артиллерийским обстрелам. Есть сведения о нескольких пострадавших, в том числе и среди мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.