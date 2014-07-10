Прямой эфир

Около Донецка взорван БТР национальной армии, пострадали 5 человек, продолжаются артобстрелы

10 июля 2014 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Тревожные новости поступают из Украины. В Луганской и Донецкой областях продолжаются бои между ополченцами и силовиками. Всю ночь не утихала стрельба в Северске и Карловке.

Сообщается о подрыве БТР национальной армии неподалеку от Донецка. Пострадали по меньшей мере пять человек. Также поступает информация об атаках ополченцами блокпостов украинских военных.

Продолжается противостояние и в самих Луганске и Донецке. По словам ополченцев, этой ночью города подверглись артиллерийским обстрелам. Есть сведения о нескольких пострадавших, в том числе и среди мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Израиль намерены ввести безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов
10 июля 2014 06:51

Беларусь и Израиль намерены ввести безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов

Массовые беспорядки охватили Бразилию после проигрыша национальной сборной в полуфинале ЧМ-2014 по футболу
09 июля 2014 07:25

Массовые беспорядки охватили Бразилию после проигрыша национальной сборной в полуфинале ЧМ-2014 по футболу

Президент Украины Петр Порошенко сокращает финансирование научной сферы в пользу увеличения объемов производства оружия
09 июля 2014 07:13

Президент Украины Петр Порошенко сокращает финансирование научной сферы в пользу увеличения объемов производства оружия