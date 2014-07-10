МИД Беларуси: Белорусско-израильское соглашение о безвизовых поездках должно распространяться на все категории граждан

Новости Беларуси. Белорусско-израильское соглашение о безвизовых поездках должно распространяться на все категории граждан, – сообщил пресс-секретарь МИДа нашей страны. Сейчас обе стороны ведут переговоры об упрощение визовых процедур. И представители белорусского внешнеполитического ведомства придерживаются этой позиции.

Накануне заместитель внутренних дел Израиля заявила, что упрощение визовых процедур коснется только владельцев биометрических паспортов.

Планируется, что белорусско-израильский договор о безвизовом режиме вступит в силу в течение ближайших двух месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Когда ведутся переговоры о безвизовых поездках, об упрощении визовых процедур, белорусская сторона четко исходит из принципа, что никакая категория белорусских граждан не может дискриминироваться подобным соглашением, поэтому мы будем исходить из того, что израильское соглашение, точно так же, как соглашение с другими странами, будет распространятся на всех белорусских граждан.