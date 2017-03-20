Рост заработной платы, цены и занятость населения: Президент нацеливает Мингорисполком на более эффективную работу

Новости Беларуси. Ценовая политика, рост заработной платы и проблема занятости населения. Эти три главных направления для работы столичных чиновников сегодня обозначил Президент. Александр Лукашенко согласовал ряд кадровых назначений в структуре столичной мэрии.
От новых управленцев глава государства ждет, в первую очередь, хозяйского подхода без волокиты
и быстрого решения проблем жителей столицы. Минск должен стать примером для всей страны.
Не было и года, чтобы Президент не давал поручений по развитию Минска.
Вторая кольцевая, вынос крупных предприятий за черту города, электричка между столицей и Национальным аэропортом –
малая часть из огромного, постоянно пополняющегося списка. В экономике страны Минск играет ключевую роль. Поэтому согласование сегодняшних кадровых вопросов не случайно происходит на уровне главы государства. Три новых заместителя председателя Мингорисполкома, когда их всего-то пять, это серьезное управленческое решение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Задачи надо решить главные три – цены. Все идет из Минска. Второе - занятость. Никакой безработицы быть не должно, тем более, что, начиная с весны работы в Минске хрть отбавляй, море работы. Вы бывшие главы администраций, тем более, почему я делаю упор на глав администрации, потому что, кто, как не вы, знаете эту работу.
Сегодня надо задействовать всех, кто ходит без работы.
Всех. Кто хочет устроиться на работу, и может работать – надо им помочь. Кто не хочет, таких все-таки немного, – нужно заставить работать. Сделайте все, чтобы максимально занять людей. Третья проблема и задача ваша – зарплата. Да в Минске говорить о 500 долларов средней – это смешно, здесь значительно выше должна быть заработная плата .Тогда это подтянет зарплату по стране. Вот три задачи, которые вы должны решить. Понятно, что решение этих задач, потянет за собой решение других задач.
Повышение зарплаты – это повышение производительности труда.
Повышение заработной платы для людей – это повышение производительности труда И в конце концов, наверное, это повышение объемов производства. Чтобы иметь деньги – это надо продать. То есть это целая цепочка. Но мы должны решить эту задачу. И многое в стране будет зависеть, как живет и работает Минск. Вот вся ваша задача. Поэтому берите бразды правления в свои руки и начинайте действовать.
Президент нацеливает Мингорисполком на более эффективную работу. Все трое – сложившиеся профессионалы, хорошо знакомые с особенностями работы в столице, со всеми ее проблемами, а значит и решения должны находить самые верные. Федор Римашевский как первый зам председателя мингорисполкома
будет курировать вопросы градостроительного комплекса.
До этого возглавлял «Минскстрой». Это самый крупный застройщик Беларуси.
Федор Римашевский, первый заместитель председателя Минскогогородского исполнительного комитета:
Заработная плата, все прекрасно понимают, должна не выплачиваться, а зарабатываться. Для этого необходимо обеспечить загрузку наших предприятий и обеспечить рост выручки, выработки на рост заработной платы.
Игорь Юркевич возглавлял Комитет по здравоохранению Мингорисполкома. Широко известен в медицинской среде Минска.
Теперь как зампред в столичной мэрии возглавит работу с социальной сферой.
Александр Крепак, еще один заместитель председателя Мингорисполкома, будет курировать социально-экономическое развитие столицы. До этого возглавлял Администрацию Московского района.
Александр Крепак, заместитель председателя Минскогогородского исполнительного комитета:
В первую очередь глава государства дал поручение повысить эффективность во всех отраслях экономики, во всех отраслях жизнедеятельности. В первую очередь, для того,
чтобы качественно улучшить жизнь нашего населения,
в первую очередь задача по нормализации ценовой политики
Задачи, озвучиваемые главой государства, в равной степени надо взять на карандаш и другим чиновникам. Особенно, когда речь идет о работе с людьми.
Здесь формализма быть не может.
Александр Лукашенко:
Уже даже меня люди перехватывают в определенных местах, передают такие вещи, что я просто думаю – неужели это в Мингорисполкоме возможно. Решения не принимаются, отфутболиваются люди, которые приходят с какими-то предложениями. Ну хорошо,
Разные бывают предложения, но человек же приходит с душой.
Думает это единственно правильное решение. А много людей приносят правильные решения. Предложения, даже не решения. Приходят, говорят – дайте клочок земли — я построю вот такое предприятие. Глядишь, 60,70,100 человек будут заняты. Решения нет. Обращаются ко мне. Ну это разве порядок?
Сегодня люди хотят решения их жизненных потребностей.
Там где надо ччто-то реформировать, давайте реформируем. Там где надо усовершенствовать — давайте усовершенствуем. Но лозунг давайте реформы — читай: все сломаем до основания и построим новое... Во-первых, мужики, не время. Ломать. А во-вторых, чтобы ломать и снова построить, сколько надо лет? Даже вы не доживете. Это не наш путь.
Мы должны вырастать из того, что есть,
должны совершенствовать то, что есть. То, что не нужно отомрет само или мы просто от него избавимся. Но чохом идти, как бульдозер по стране что-то реформируя, а те реформы, которые нам предлагают – это не по-людски, это не наши реформы. Поэтому давайте будем решать, так как мы умеем эти жизненные задачи, которые сами по себе стали перед нами. Я ничего сверхъестественного от вас не требую. Вы, наверное, это понимаете и чувствуете. Возьмитесь и решите эти проблемы.
Президент также согласовал назначение Андрея Жайловича главой Администрации Московского района Минска. Ранее он был заместителем главы в Администрации Партизанского района.
Глава государства также обратил внимание на необходимость еще раз изучить работу системы ЖКХ.
Она вызывает немало нареканий. Поручение точно посчитать тарифы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.