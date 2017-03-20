Рост заработной платы, цены и занятость населения: Президент нацеливает Мингорисполком на более эффективную работу

Новости Беларуси. Ценовая политика, рост заработной платы и проблема занятости населения. Эти три главных направления для работы столичных чиновников сегодня обозначил Президент. Александр Лукашенко согласовал ряд кадровых назначений в структуре столичной мэрии.

Не было и года, чтобы Президент не давал поручений по развитию Минска.

Вторая кольцевая, вынос крупных предприятий за черту города, электричка между столицей и Национальным аэропортом –

малая часть из огромного, постоянно пополняющегося списка. В экономике страны Минск играет ключевую роль. Поэтому согласование сегодняшних кадровых вопросов не случайно происходит на уровне главы государства. Три новых заместителя председателя Мингорисполкома, когда их всего-то пять, это серьезное управленческое решение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Задачи надо решить главные три – цены. Все идет из Минска. Второе - занятость. Никакой безработицы быть не должно, тем более, что, начиная с весны работы в Минске хрть отбавляй, море работы. Вы бывшие главы администраций, тем более, почему я делаю упор на глав администрации, потому что, кто, как не вы, знаете эту работу.

Сегодня надо задействовать всех, кто ходит без работы.

Всех. Кто хочет устроиться на работу, и может работать – надо им помочь. Кто не хочет, таких все-таки немного, – нужно заставить работать. Сделайте все, чтобы максимально занять людей. Третья проблема и задача ваша – зарплата. Да в Минске говорить о 500 долларов средней – это смешно, здесь значительно выше должна быть заработная плата .Тогда это подтянет зарплату по стране. Вот три задачи, которые вы должны решить. Понятно, что решение этих задач, потянет за собой решение других задач.

Повышение зарплаты – это повышение производительности труда.

Повышение заработной платы для людей – это повышение производительности труда И в конце концов, наверное, это повышение объемов производства. Чтобы иметь деньги – это надо продать. То есть это целая цепочка. Но мы должны решить эту задачу. И многое в стране будет зависеть, как живет и работает Минск. Вот вся ваша задача. Поэтому берите бразды правления в свои руки и начинайте действовать.

Президент нацеливает Мингорисполком на более эффективную работу. Все трое – сложившиеся профессионалы, хорошо знакомые с особенностями работы в столице, со всеми ее проблемами, а значит и решения должны находить самые верные. Федор Римашевский как первый зам председателя мингорисполкома

будет курировать вопросы градостроительного комплекса.

До этого возглавлял «Минскстрой». Это самый крупный застройщик Беларуси.

Федор Римашевский, первый заместитель председателя Минскогогородского исполнительного комитета:

Заработная плата, все прекрасно понимают, должна не выплачиваться, а зарабатываться. Для этого необходимо обеспечить загрузку наших предприятий и обеспечить рост выручки, выработки на рост заработной платы.

Игорь Юркевич возглавлял Комитет по здравоохранению Мингорисполкома. Широко известен в медицинской среде Минска.

Теперь как зампред в столичной мэрии возглавит работу с социальной сферой.

Александр Крепак, еще один заместитель председателя Мингорисполкома, будет курировать социально-экономическое развитие столицы. До этого возглавлял Администрацию Московского района.

Александр Крепак, заместитель председателя Минскогогородского исполнительного комитета:

В первую очередь глава государства дал поручение повысить эффективность во всех отраслях экономики, во всех отраслях жизнедеятельности. В первую очередь, для того,

чтобы качественно улучшить жизнь нашего населения,

в первую очередь задача по нормализации ценовой политики