Президенты Беларуси и Кыргызстана обсудили совместные проекты и возможность увеличения товарооборота

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в Бишкеке принимает участие в саммите ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед его началом он встретился с президентом Кыргызстана.

Белорусский лидер отметил большую роль этой страны в год председательства в Организации Договора о коллективной безопасности. С такой же ответственностью Бишкек относится и к работе на площадке Евразийского экономического союза.

На двухсторонней встрече президенты обсудили совместные проекты и возможность увеличения товарооборота. Между Минском и Бишкеком подписано без малого полсотни соглашений. Товарооборот в 2018 году превысил 130 миллионов долларов. Наш экспорт почти в 10 раз превалирует над импортом.