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Президенты Беларуси и Кыргызстана обсудили совместные проекты и возможность увеличения товарооборота

28 ноября 2019 07:55
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко в Бишкеке принимает участие в саммите ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед его началом он встретился с президентом Кыргызстана.

Президенты Беларуси и Кыргызстана обсудили совместные проекты и возможность увеличения товарооборота-1

Белорусский лидер отметил большую роль этой страны в год председательства в Организации Договора о коллективной безопасности. С такой же ответственностью Бишкек относится и к работе на площадке Евразийского экономического союза.

Президенты Беларуси и Кыргызстана обсудили совместные проекты и возможность увеличения товарооборота-4

На двухсторонней встрече президенты обсудили совместные проекты и возможность увеличения товарооборота. Между Минском и Бишкеком подписано без малого полсотни соглашений. Товарооборот в 2018 году превысил 130 миллионов долларов. Наш экспорт почти в 10 раз превалирует над импортом.   

Президенты Беларуси и Кыргызстана обсудили совместные проекты и возможность увеличения товарооборота-7

Растут и поставки белорусских услуг. В этом Центрально-Азиатском государстве открыты более полсотни представительств наших компаний.   

В Бишкеке состоялись переговоры министров иностранных дел: что обсуждали

# Беларусь-Кыргызстан # Александр Лукашенко # Сооронбай Жээнбеков # Фотофакт

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