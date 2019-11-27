Давыдько: «Очень правильно поступает депутат Марзалюк. Что он сделал? Он взял и подал в суд»

Геннадий Давыдько:

Готовитесь. Вот это самое цивилизованное, спокойное поведение в этой ситуации. Грубейшее вмешательство, которое происходило в наши выборы от иностранного государства, никто не зафиксировал. Я имею в виду «Белсат», комментарии иностранного средства массовой информации, которое вещает за иностранные деньги на нашей территории. И ничего. И это нигде, ни в одной ОБСЕ не указано, что огромное влияние иностранного средства массовой информации, и, вообще, давление, участие в наших выборах.

Представьте на секундочку просто, что, допустим, в Беларуси существует средство массовой информации, которое вещает на польском языке на Польшу и из бюджета Беларуси на него идёт 7 миллионов евро. Что скажут наши люди? Скажут: «Да зачем?» Поляки молчат, потому что, может быть, это не совсем польские деньги, которые идут через польское правительство.

Но, тем не менее, значит, уберите вот такие способы, подлые способы воздействия. Как во время там Второй мировой войны кричали из окопов: «Русские, сдавайтесь!» То же самое. Вот про это никто не пишет. Про это никто не говорит. А это тоже грубейшее нарушение и вмешательство, прямое вмешательство.