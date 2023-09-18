«Россия увязнет в этом конфликте». Дудкин рассказал, почему украинцы были рады вооружённому конфликту в Карабахе
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Несмотря на то, что очередная Карабахская война закончилась 2020 году, процесс урегулирования конфликта продолжается до сих пор. Кроме того, на границе Армении и Азербайджана время от времени происходят вооруженные столкновения, которые усугубляют противоречия, отдаляют стороны от подписания мирного договора. Непонятна ситуация как с Лачинской дорогой, связывающей живущих в Карабахе армян с территорией Армении, так и с Зангезурским коридором, который должен был соединить Азербайджанский эксклав, Нахичевань с Азербайджаном. И при этом проблемы на Южном Кавказе выгодны, пожалуй, только одной стране: Ирану, который на фоне очередной эскалации конфликта пытается восстановить свою историческую значимость в регионе. Но что отмечу, последние три года Армения и Азербайджан пытаются подписать мирный договор, итогом которого должно стать признание территориальной целостности друг друга. И в Армении при этом, по всей видимости, смирились с тем, что Азербайджан рано ли поздно обретет контроль над всей территорией Нагорного Карабаха, поэтому правительство согласилось принять условия президента соседней страны Ильхама Алиева.
Детальнее – в нашем сюжете.
Спустя три года после войны в Нагорном Карабахе может начаться новый этап вооруженного противостояния. Начиная с 2020 года, после так называемой победы Азербайджана, местные армяне должны были получить гражданство страны или уехать в Армению. Поскольку при полноценном возвращении Нагорного Карабаха в состав Азербайджана они не будут иметь права находиться там, не получив гражданство. Однако за три года мирный договор ближе не стал. На трех переговорных площадках, а это Москва, Брюссель и Вашингтон, стороны так и не могли прийти к согласию. Армения требует международного механизма гарантии прав армян, а Азербайджан считает недопустимым, чтобы на его суверенной территории действовал какой-то международный механизм, при этом терпеть серую зону у руководства страны больше нет сил.
У Баку действительно есть шанс раз и навсегда решить проблему Нагорного Карабаха – в первую очередь силовым методом. Азербайджан превосходит Армению по военной и экономической мощи. Нагорный Карабах всеми участниками международных отношений признается как часть Азербайджана. Кроме того, Азербайджан нужен США и ЕС как надежный поставщик энергоресурсов. Поэтому ссориться с ним и вводить санкции опасно и вовсе не нужно. Вместе с тем эксперты все чаще обвиняют Ереван в непонимании реальной повестки. Сейчас Армения пытается искать союзников везде, где-то не очень удачно, где-то запоздало, где-то неадекватно с точки зрения логики, что только добавляет очки Азербайджану. В это время растет число приграничных инцидентов, постоянно появляются обвинения в том, что Армения обстреливает Азербайджан. Параллельно летают транспортные самолеты с оружием из Израиля уже даже не в Баку, а поближе к границе. Есть свидетельство о призыве резервистов на военную службу. Еще больше ситуация усугубляется гуманитарным кризисом. А способа решить накаляющуюся обстановку пока нет.
Надежда Сасс:
Какие могут быть способы решения данной ситуации? Потому как исходя из нашего сюжета понимаем, что взаимные претензии нарастали. Вопрос в том, как вести себя Армении, потому как в 2020 году казалось, что вопрос этот решен. Но снова пороховая бочка напоминает о себе.
Юрий Дудкин, украинский военный эксперт:
Пока Запад и особенно США не прекратят вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, в том числе и в Армению, этот конфликт будет постоянно висеть, витать в воздухе. Я вам расскажу один случай, особенно касающийся Украины. То, как Украина реагировала на последний, второй армяно-азербайджанский конфликт. В 2020 году я был приглашен в Киеве на один из ахметовских телеканалов, где мы обсуждали общие текущие проблемы на Донбассе. Меня пригласили, чему я, кстати, очень удивился, как военного эксперта. Так вот, находясь в студии всего час, в этот момент начались страшные военные столкновения между Азербайджаном, азербайджанской армией и армянской армией. Тогда еще, конечно, армией Нагорного Карабаха.
И в студию были подключены также, как я сегодня, бывший чиновник украинский Гавриш и бывший генерал украинских Вооруженных сил Романенко. Вы себе не представляете, с каким упоением они извергали русофобию и говорили о том, что все, наконец-то, Россия будет обязана вмешаться. Она увязнет в этом конфликте. Это нам на руку. А им было побоку, что убивают армян. Прежде всего в Нагорном Карабахе, потому что они компактно там проживают. Им было плевать на то, что действительно Турция имеет колоссальное влияние на этот регион, и в том числе на Азербайджан. В Азербайджане существует колоссальное турецкое лобби. Им было на все наплевать. Вот по принципу: украинцы реагируют на вооруженный конфликт в Карабахе, как, знаете, на ту хату, которая горит у соседа. И чем больше она разгорается, чем больше она поджигает соседей, тем украинцам, особенно украинской власти, я не говорю об украинцах рядовых, это сласть для украинской власти.
Правильно сказали коллеги, что на сегодня единственный выход из этой ситуации – временное нахождение российских миротворческих сил на территории Нагорного Карабаха. Без этих миротворческих сил, без договоренности четырех руководителей (Пашиняна, Алиева, Эрдогана и Путина) ни о каком мире дальнейшем пока речи не идет.
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