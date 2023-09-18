«Россия увязнет в этом конфликте». Дудкин рассказал, почему украинцы были рады вооружённому конфликту в Карабахе

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Несмотря на то, что очередная Карабахская война закончилась 2020 году, процесс урегулирования конфликта продолжается до сих пор. Кроме того, на границе Армении и Азербайджана время от времени происходят вооруженные столкновения, которые усугубляют противоречия, отдаляют стороны от подписания мирного договора. Непонятна ситуация как с Лачинской дорогой, связывающей живущих в Карабахе армян с территорией Армении, так и с Зангезурским коридором, который должен был соединить Азербайджанский эксклав, Нахичевань с Азербайджаном. И при этом проблемы на Южном Кавказе выгодны, пожалуй, только одной стране: Ирану, который на фоне очередной эскалации конфликта пытается восстановить свою историческую значимость в регионе. Но что отмечу, последние три года Армения и Азербайджан пытаются подписать мирный договор, итогом которого должно стать признание территориальной целостности друг друга. И в Армении при этом, по всей видимости, смирились с тем, что Азербайджан рано ли поздно обретет контроль над всей территорией Нагорного Карабаха, поэтому правительство согласилось принять условия президента соседней страны Ильхама Алиева. Детальнее – в нашем сюжете.

Спустя три года после войны в Нагорном Карабахе может начаться новый этап вооруженного противостояния. Начиная с 2020 года, после так называемой победы Азербайджана, местные армяне должны были получить гражданство страны или уехать в Армению. Поскольку при полноценном возвращении Нагорного Карабаха в состав Азербайджана они не будут иметь права находиться там, не получив гражданство. Однако за три года мирный договор ближе не стал. На трех переговорных площадках, а это Москва, Брюссель и Вашингтон, стороны так и не могли прийти к согласию. Армения требует международного механизма гарантии прав армян, а Азербайджан считает недопустимым, чтобы на его суверенной территории действовал какой-то международный механизм, при этом терпеть серую зону у руководства страны больше нет сил. У Баку действительно есть шанс раз и навсегда решить проблему Нагорного Карабаха – в первую очередь силовым методом. Азербайджан превосходит Армению по военной и экономической мощи. Нагорный Карабах всеми участниками международных отношений признается как часть Азербайджана. Кроме того, Азербайджан нужен США и ЕС как надежный поставщик энергоресурсов. Поэтому ссориться с ним и вводить санкции опасно и вовсе не нужно. Вместе с тем эксперты все чаще обвиняют Ереван в непонимании реальной повестки. Сейчас Армения пытается искать союзников везде, где-то не очень удачно, где-то запоздало, где-то неадекватно с точки зрения логики, что только добавляет очки Азербайджану. В это время растет число приграничных инцидентов, постоянно появляются обвинения в том, что Армения обстреливает Азербайджан. Параллельно летают транспортные самолеты с оружием из Израиля уже даже не в Баку, а поближе к границе. Есть свидетельство о призыве резервистов на военную службу. Еще больше ситуация усугубляется гуманитарным кризисом. А способа решить накаляющуюся обстановку пока нет.

Надежда Сасс:

Какие могут быть способы решения данной ситуации? Потому как исходя из нашего сюжета понимаем, что взаимные претензии нарастали. Вопрос в том, как вести себя Армении, потому как в 2020 году казалось, что вопрос этот решен. Но снова пороховая бочка напоминает о себе.