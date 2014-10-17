Российские журналисты посетили Парк высоких технологий в Минске и музей Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Российские журналисты высоко оценивают развитие Ай-Ти сферы в Беларуси. Такое мнение высказали репортеры соседнего государства, посещая Парк высоких технологий в Минске. Гостям рассказали о деятельности объекта. Он, к слову, объединяет около 20 тысяч программистов и более сотни аутсорсинговых компаний. А ежегодная выручка парка – порядка полумиллиарда долларов.

Участники пресс-тура отметили немалый потенциал бизнес-инкубатора, а также поделились впечатлениями от презентации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Чемко, ответственный секретарь журнала «Союзное государство» (Москва):

Именно в Беларуси сейчас разрабатываются наиболее современные программные продукты. Часто мы даже не знаем, что мы пользуемся продуктами, которые сделаны в Беларуси: на смартфонах, айфонах, планшетах, компьютере. Я с гордостью говорил всем своим друзьям, в семье: видите, продукты, которые постоянно рекламируют по телевизору, сделаны в Беларуси.

Геворг Мирзаян, корреспондент журнала «Эксперт» (Москва):

Такого рода вещи, как ваш центр, пытаются создать многие страны, но не у всех получается. То, что Беларусь достигла таких успехов в деле ПО на самом деле очень прибыльного бизнеса, наверное, очень большой плюс не просто для экономики, но и для всего социума.

16 октября российские журналисты посетили новый музей Великой Отечественной войны. Репортеры оценили экспонаты с 70-летней историей. Экскурсия для мастеров слова продолжалась около двух часов.

Милена Карагерова, журналист областного телеканала «ОТВ» (Екатеринбург):

Экспонаты все удивительные, сохраненные в хорошем виде. У нас, например, такого музея нет и мы вам очень завидуем. Действительно, бережное отношение, память — это очень ценно. Вы молодцы.

Ирина Арефьева, журналист Уральской окружной телекомпании (Екатеринбург):

Очень масштабно. Признаюсь, не была в московском музее, посвященном Великой Отечественной войне. Наверное, все-таки надо сходить у себя на родине. Жалко, что времени было мало. Хотелось бы постоять, посмотреть, почитать. Есть что посмотреть и рассмотреть.

Армен Мурадян, журналист газеты «Орловская правда» (Орел):

Этот вот музей, в котором мы сейчас находимся, я считаю, что таким музеем, такой экспозицией, архитектурой, дизайном может гордится любая столица мира. И отрадно, что именно этот музей, эта жемчужина музейного искусства, она находится в братском Минске.

Алла Петрова, журналист газеты «Волга» (Астрахань):

В прошлом году мы побывали в музее, там в центре. Конечно, этот музей новый, современный, но радует даже и не то, что вот новое, а то, что память сохраняется. Так очень тщательно, трепетно относятся ко всей трагедии, которую принесла на белорусскую землю и на российскую землю Великая Отечественная война.