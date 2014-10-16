Новости Беларуси. Губернатор Минской области Семен Шапиро провел прием граждан в Воложинском районе. Со своими просьбами и проблемами к председателю облисполкома пришли 9 человек. Вопросы касались газификации, электрификации, ремонта дорог, жилья. Жители агрогородка Богданово обратились с просьбой открытия в населенном пункте пожарного поста.

По всем вопросам даны поручения. К примеру, отремонтировать проблемные участки дорог необходимо за месяц. Что касается жилых домов, в районах составлены планы, согласно которым и будут вестись все работы. На местах определят и очередность газификации в 2015 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.