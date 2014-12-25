24 декабря в Минске прошли переговоры контактной группы по Украине

Новости Беларуси. 24 декабря Минск вновь стал переговорной площадкой для урегулирования ситуации в Украине. Контактная группа провела очередную встречу в комплексе Дип Сервис Холл на улице Фрунзе в Минске. Первой туда прибыла единственная женщина–участница переговоров Адельхейд Тальявини – официальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине. Затем ко входу резиденции прибыл кортеж экс-президента Украины Леонида Кучмы. Следом приехал посол России в Украине Михаил Зурабов. Последним на переговоры прибыли представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Несмотря на закрытый для прессы формат, возле Дома приемов собралось около сотни журналистов. В ожидании они провели к этому моменту более пяти часов. Договоренность о проведении встречи в Минске была достигнута в ходе телефонных переговоров лидеров Украины, Германии, Франции и России. Ожидается, что в центре внимания – вопросы выполнения всех пунктов прежних минских договоренностей.

Напомним, 21 декабря во время визита в Киев Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет делать все возможное для установления мира в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.