Александр Лукашенко: Контроль за ценами в стране сохранится навсегда

Новости Беларуси. Ситуация по проблемным вопросам белорусской экономики нормализуется. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическому развитию. Последний раз актуальные вопросы обсуждались неделю назад. И 26 декабря Правительство должно отчитаться о проделанной за это время работе.

Александр Лукашенко потребовал у руководства Нацбанка проинформировать об укреплении кредитно-финансовой системы в целом, Комитет госконтроля — проанализировать эффективность системы взаиморасчетов с Россией, а у губернаторов и мэра Минска — рассказать о ситуации на местах.

По словам главы государства, по-прежнему в центре внимания контроль ценообразования, поддержка отечественного производителя. Но главным остается вопрос стабилизации ситуации на валютном рынке.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Решая комплекс вопросов, мы определили главный, без которого не может быть решения других. Это стабильность на валютном рынке.

Теперь вопрос другой. Приняв ряд решений, мы даем себе отчет, что они имеют определенные последствия, в том числе, кроме позитивных, и негативные. Главное сейчас — развитие экономики. Экономика должна работать. Все надо делать во имя работы трудовых коллективов, потому что там наши люди — белорусский народ, который после праздников и до них должен прийти на рабочие места, работать и получать заработную плату. Вот вся логика. Поэтому вопрос номер один — последствия. Негативные последствия надо устранять, позитивные тенденции надо поддерживать. На это я каждый день ориентировал правительство до нашего совещания.

Также на совещании речь зашла и о контроле над ценообразованием.

В Беларуси было сделано все для становления нормальной торговли. Но отдельным работникам и предпринимателям не следует рассчитывать на то, что в середине января «они смогут отбить недополученную выгоду».

Как заявил глава государства, тренд на контроль за ценами в стране сохранится навсегда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хочу заявить о том, что тренд, как модно сегодня говорить, на контроль за ценами в стране сохранится навсегда.

Мы видим, что сегодня торговые работники, посредники, торгаши и жулье, работающее в этом секторе, стали самыми богатыми людьми в стране. Люди, которые берут товар у предприятия и продают населению, они оказались самыми богатыми. Для меня это не было секретом. Мы сделали все для становления нормальной торговли в стране. Даже если завтра не будут больше создаваться торговые предприятия, наличие их у нас баснословное количество. Мы обойдемся и без нового. Но те, что функционируют, их заставим работать так, как положено. 2-3% рентабельности. Возьмем каждый вид товара на контроль, особенно импортное, поэтому выжидать что-то, что-то где-то припрятать с расчетом на то, что после 9-го, 15-го выбросим и получим баснословные цены и еще карманы больше набьем, не приходится.

Подробности совещания по экономическому развитию у главы государства — в вечернем выпуске новостей в 19-30.