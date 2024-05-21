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Беларусь впервые участвует в Совете министров стран ШОС

21 мая 2024 10:39
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С минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе началось заседание Совета министров иностранных дел ШОС в Астане. Встреча проходит с участием руководителей внешнеполитических ведомств Казахстана, Индии, Китая, Кыргызстана. Иран представлен на уровне замминистра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь впервые участвует в Совете министров стран ШОС-1

Приглашение также получила белорусская сторона. Нашу делегацию возглавляет Сергей Алейник. Ожидается, что в ходе заседания стороны обсудят актуальные международные и региональные темы, перспективы дальнейшего развития объединения. Особое внимание уделят заседанию глав государств организации, которое пройдет 3-4 июля в Астане. Ожидается, что на нем Беларусь станет полноправным членом ШОС.

# Международное сотрудничество # Сергей Алейник

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