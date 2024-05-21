Беларусь впервые участвует в Совете министров стран ШОС

С минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе началось заседание Совета министров иностранных дел ШОС в Астане. Встреча проходит с участием руководителей внешнеполитических ведомств Казахстана, Индии, Китая, Кыргызстана. Иран представлен на уровне замминистра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.