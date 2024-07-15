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Роман Головченко встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

15 июля 2024 20:03
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Укрепить сотрудничество, увеличить товарооборот и освоить новые секторы экономики. Роман Головченко встретился с действующим президентом Венесуэлы Николасам Мадуро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро-1

В Венесуэле продолжается официальный визит правительственной делегации Беларуси. На повестке широкий круг вопросов: от торгово-экономического и политического взаимодействия до культурного. Нам есть что предложить. К тому же, пришло время закрепить те договоренности, которые исторически сложились с нашим давним партнером – Венесуэлой. С этой страной нас связывают долгие отношения, но в последнее время взаимодействие замедлилось из-за внешних причин. Беларусь намерена возобновить полномасштабное партнерство. В планах вновь запустить сборочные производства техники. Мы можем поставлять ее уже в готовом виде. Есть и другие сферы интересов: сельское хозяйство и продовольствие. Все подробности в наших следующих выпусках.

Роман Головченко встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро-4

Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы видим, как ни странно, положительный эффект от этих санкций наблюдается прямо сейчас. Это выражается в росте нашего промышленного производства, в освоении новых секторов экономики, в построении собственных независимых научных, промышленных баз. У нас просто нет другого пути.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сейчас находится с официальным визитом в Венесуэле. Далее он направится на Кубу и в Никарагуа. Задача правительственной делегации – развитие сотрудничества со странами дальней дуги.

# Беларусь-Венесуэла # Роман Головченко

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