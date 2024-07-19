Чудотворную икону Божией Матери «Умиление» привезли в Витебск

В Витебск в храм святого апостола Андрея Первозванного прибыла единственная в мире двусторонняя мироточивая святыня: чудотворная икона Божией Матери «Умиление» Локотская. Это любимый образ преподобного Серафима Саровского. Он являет людям чудеса исцеления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прихожане молятся о рождении детей, их здоровье и благополучии, избавлении от болезней и зависимости, мире с близкими и душевном равновесии. Икона «Умиление» была явлена 26 лет назад в поселке Локоть Брянской области. Местная жительница купила в универмаге календарь с ликом Пресвятой Богородицы, отрезала его числовую часть и повесила дома. Через некоторое время появилось благоуханен, а вскоре лик замироточил. Когда женщина решила поместить его в рамку, то с другой стороны увидела изображение Христа, как на Туринской плащанице.

Юрий Шишков, организатор крестных ходов с чудотворной мироточивой иконой Матери Божией «Умиление» Локотская (Россия):

Икона обладает уникальным свойством, оно помогает исцелять болезни, с которыми не может справиться современная медицина. И за эти годы мы были свидетелями исцеления и бесплодия, рака, церебрального паралича, трофических язв, сахарного диабета, гемофилия, анорексия и множество других случаев исцеления. Это все те болезни, которые медицина, к сожалению, лечит очень трудно, потому что все эти болезни имеют преимущественно духовную причину.