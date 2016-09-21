Новости Беларуси. Регионы Беларуси и Китая подписали дорожную карту углубления сотрудничества. В городе Урумчи проходит масштабный форум «ЭКСПО «Китай – Евразия». В его рамках состоялось второе заседание рабочей группы по межрегиональному торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

В дорожную карту включены более 30 совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.