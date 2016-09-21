Условный противник разгромлен: под Борисовом завершились командно-штабные учения Вооруженных Сил Беларуси

Новости Беларуси. Условный противник разгромлен.

Таков итог командно-штабного учения Вооруженных Сил Беларуси.

Финальные задачи решались под Борисовом. На полигоне неприятеля блокировали в лесном массиве и уничтожили по приказу командования.

Удар нанесли с воздуха, использовались самоходные установки «Гвоздика».

Зачистку на земле провели мотострелки. В целом учение стало школой для отработки совместных действий ведомств силового блока. Во взаимодействии с Вооруженными Силами выступили МВД, КГБ, Госпогранкомитет, МЧС и впервые Следственный комитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Те цели учения, которые были поставлены, достигнуты. Достигнут высочайший уровень взаимодействия между всеми компонентами военной организации государства, кто принимал участие. Органы управления, штабы получили определенный виток в своем развитии, система управления еще раз доказала, что она дееспособна.