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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился в Нью-Йорке с представителями Пентагона

21 сентября 2016 10:27
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Новости Беларуси. Беларусь и США обсудили взаимодействие в военной сфере. В Нью-Йорке прошла встреча Министра иностранных дел нашей страны с представителями Пентагона. Речь шла

о налаживании прямого диалога между военными ведомствами двух стран в условиях нарастания напряженности в восточноевропейском регионе.

Также глава МИД Беларуси Владимир Макей принял участие в торжественном открытии общей дискуссии 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ООН

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