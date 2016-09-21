Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился в Нью-Йорке с представителями Пентагона

Новости Беларуси. Беларусь и США обсудили взаимодействие в военной сфере. В Нью-Йорке прошла встреча Министра иностранных дел нашей страны с представителями Пентагона. Речь шла

о налаживании прямого диалога между военными ведомствами двух стран в условиях нарастания напряженности в восточноевропейском регионе.

Также глава МИД Беларуси Владимир Макей принял участие в торжественном открытии общей дискуссии 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.