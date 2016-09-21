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Новый посол Франции в Беларуси Дидье Канесс 21 сентября прибудет в Минск

21 сентября 2016 06:23
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Новости Беларуси. Новый посол Франции в Беларуси 21 сентября прибудет в Минск.

На должности главы французской дипмиссии Дидье Канесс сменит Доминик Газюи, которая в течение трех лет занимала этот пост.

За долгое время сотрудничества между странами налажены тесные экономические и социокультурные связи. Стороны активно развивают сельское хозяйство, туризм. Сотрудничество в сфере фармацевтики, высоких технологий, развития альтернативных источников энергии и объектов инфраструктуры – перспективные направления, которые предстоит развивать в дальнейшем.

Один из сложнейших этапов – санкции ЕС в наш адрес – позади. В Беларуси сегодня зарегистрировано чуть более 50 предприятий с французским капиталом.

Рост числа инвестиций, а также увеличение товарооборота – задачи, при решении которых налаживать диалог предстоит уже новому послу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Франция

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