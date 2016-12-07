Разработка концепции национальной миграционной политики начнется в 2017

Новости Беларуси. Евросоюз положительно оценивает опыт Беларуси в вопросах миграционной политики. Об этом 7 декабря заявили представители ЕС в Минске. На международную конференцию прибыли эксперты из стран-участниц Восточного партнерства. Какой опыт готовы перенять у Беларуси на Западе сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ультрафиолет, косой свет и лупа. А еще – идеальное знание психологии. Человека обычного от нелегала на погранконтроле в аэропорту отличают на раз. Для этого, в том числе, пограничники досконально изучали, как выглядят паспорта всех стран мира.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Если у сотрудника погранслужбы возникают хотя бы малейшие подозрения, что паспорт пассажира не настоящий, то он попадает сюда. Это специальная лаборатория, где отличают фальшивку от, собственно, не фальшивки.

Вот эти паспорта когда-то принадлежали потенциальным мигрантам, которые в нашу страну, благодаря бдительности сотрудников погранслужбы так и не попали в страну.

Большинство из этих документов – подлинные. По ним ехали подставные люди. Но есть и подделанные, и даже очень качественно. Их всех проверяют вот на этом микроскопе. Нам не назвали его марку и цену. Сказали только, что он практически исключает вероятность ошибки.

А это уже Европа. Как говорится, наши дни. За 2015 год в Старый Свет принял 1,5 миллиона беженцев.

Не говоря о том, что он их полностью содержит. В итоге Франция закрывает лагеря, партия Меркель ужесточает миграционную политику, а парламент Венгрии поддерживает квоты на мигрантов для ЕС. И это капля в море.

Франк-Вальтер Штайнмайер, Министр иностранных дел Германии:

Финансовый кризис, волна беженцев и шок от результатов референдума в Британии погрузили Европейский союз в сильную турбулентность.

Если мы сами не поймем, в чем ценность ЕС, он погибнет.

Вот и приехали международные эксперты в Беларусь, прежде всего, опыт перенимать. А также обсуждать инновации.

Встреча подобного рода в Минске уже стала традиционной: проводится 5 год подряд.

И этот факт говорит сам за себя.

Аргентина Сабадош, директор международной организации по миграции по Юго-Восточной Европе, Восточной Европе и Центральной Азии:

Я видела, какое современное оборудование находится на белорусской границе. Убедилась в профессиональности ваших пограничников. Но сейчас в приоритете выработка новых подходов в обеспечении пограничного контроля. Ситуация меняется.

Для Беларуси миграционный кризис – слова далекие.

За 2016 год нелегально попасть в Европу через нашу страну пытались 80 человек. Из Вьетнама, Бангладеш и Ирака. Не получилось.

Николай Мельченко, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

У нас выработана система в части обеспечения безопасности, в том числе и риска со стороны незаконной миграции. У нас ситуация, связанная с миграцией, находится под контролем.

Обмен опытом в рамках встречи Беларусь планирует использовать в своих целях. Возможно, его применят в концепции национальной миграционной политики.