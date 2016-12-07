Новости Беларуси. Евросоюз положительно оценивает опыт Беларуси в вопросах миграционной политики. Об этом 7 декабря заявили представители ЕС на международной конференции.

Минск собрал экспертов из стран-участниц Восточного партнерства: Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины. Им предстоит обсудить ситуацию, которая складывается на континенте в связи с увеличением миграционных потоков. Беларусь на карте рассматривается как страна, где четко выстроена система обеспечения безопасности, в том числе от рисков, связанных с незаконной миграцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргентина Сабадош, директор Международной организации по миграции по Юно-Восточной Европе, Восточной Европе и Центральной Азии:

Я видела, какое современное оборудование находится на белорусской границе, убедилась в профессиональности ваших пограничников. Но сейчас в приоритете выработка новых подходов в обеспечении пограничного контроля. Ситуация меняется. Между тем, я выражаю большую признательность от Международной организации по миграции в адрес белорусских властей.

С начала года в Беларуси выявлено 15 каналов незаконной миграции в страны Западной Европы. Задержано около 80 человек, которые пытались нелегально пересечь белорусскую границу и попасть в ЕС.