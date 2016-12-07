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В Беларуси начали блокировать анонимный доступ в Интернет

07 декабря 2016 06:02
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Новости Беларуси. В Беларуси начали блокировать доступ в Интернет через систему прокси-серверов TOR. Она делает визит пользователя во всемирную паутину анонимным.

Такую методику зачастую используют злоумышленники, для распространения «пикантного видео» и заключения незаконных сделок. А это прямое нарушение законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Симонович, начальник отдела информационных технологий Государственной инспекции Республики Беларусь по электросвязи:
Республика Беларусь не является первым государством, применяющим данную практику для ограничения доступа к Интернет-сайтам, на которых размещается информация, направленная на осуществление экстремистской деятельности, распространение материалов порнографического характера, наркотиков и других материалов, запрещенных законодательством.

# Интернет # Александр Симонович

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