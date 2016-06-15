Разговор Александра Лукашенко и Семена Шапиро: «Мы мобилизуем сейчас силы мелиоративных организаций на пять районов»

Новости Беларуси. Центральный регион, его проблемы и достижения, стали 15 июня главной темой разговора Александра Лукашенко и Семена Шапиро – губернатора Минской области.

В настоящее время столичный регион активно развивается, и за последние пять лет Минская область возглавила рейтинг белорусских регионов. И все же, несмотря на это, сегодня ее жители сталкиваются с некоторыми трудностями. Развитие инфраструктуры в агрогордках зачастую не успевает за ростом населения, не хватает хороших дорог и коммуникаций. Об этом в своем докладе и рассказал Президенту губернатор.

Рукопожатие Александра Лукашенко Семёну Шапиро сегодня было не рядовым, а со словами поздравлений. Минская область – в лидерах. Как скромно отметит губернатор, центрального региона…

Работу Семёна Шапиро Президент оценивает редко, зато метко. Сегодня один из таких случаев.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Минская область первое место заняла по пятилетке. Я хочу поздравить, конечно, Минскую область – для меня это была неожиданность. Я до подведения итогов представить себе не мог, что эту махину можно за пятилетку как-то развернуть. Но, естественно, там же не абсолютные брали показатели, уровень, допустим, а динамику. Динамика хорошая, дай Бог, чтобы так было. Я вас так частенько критикую, но, когда я облетел юг, Минск, восток от Минска, запад от Минска, почти до севера – впечатления приличные. Скажу откровенно, у меня впечатление было приличное, вы поработали очень серьезно. Но не надо забывать, что есть у вас еще проблемные районы. Они севернее расположены, но, тем не менее, их надо доводить до ума, чтобы уровень земледелия и других вопросов был таким же.

Минская область на высоте. Но и в небе есть воздушные ямы. От дорожных ям до строительных котлованов речь идёт во время обсуждения развитие пригорода столицы. Александр Лукашенко обращает внимание руководителя области на агрогородки, которые опоясывают Минск. Здесь надо больше дорог, коммуникаций, школ и амбулаторий, и быстрее выделять участки для индивидуального строительства.

Сергей Шаблыко, председатель Минского районного Совета депутатов:

Расширение дорог, приведение их в соответствующий вид значительно улучшили инфраструктуру и те вопросы, которые были связаны с передвижением транспорта на данной территории региона. И в целом, 5 тысяч км дорог, которые проходят через Минский район, всегда под вниманием.

Если центральный регион – это венозная система страны, здесь сконцентрированы основные валообразующие предприятия страны, то Минский район – это сердце Беларусь. Как летние цветы пчёл, он привлекает белорусов со всей страны из-за доступности к столичным благам, а минчан в свою очередь - из-за близости к природе.

Сергей Шаблыко, председатель Минского районного Совета депутатов:

В сентябре этого года будет сдано дошкольное учреждение – детский сад на 230 мест. В целом ситуация по Боровлянскому совету свыше 3 тысяч детей нуждаются в местах в дошкольных учреждениях.

В прошлом году в развитие агрогородка вложили 400 миллиардов, в этом – понадобиться около трети от этой суммы. Требование Президента – навести такой же порядок и в других агрогородках.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Строительство в агрогородках, прежде всего, застарелые проблемы Колодищ. Колодищи надо приводить в порядок, перспективное место, люди там строятся, люди хотят там жить. Да и в любой сегодня деревне в Минском районе, да и не только в Минском, в вашей области идёт строительство и, конечно, надо порядок наводить. Людям надо участки представлять, люди пусть строятся, вкладывают свои средства, у кого есть. Но, если есть проблемы в связи с этим, я готов также их рассмотреть.

Семён Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

У нас Колодищи ожидают серьёзного ремонта, там проживают более 16 тысяч наших жителей. Мы завершаем сейчас Боровляны, впереди у нас ещё будут работы по наведению порядка в Самохваловичах, Гатово, Михановичах. То есть, в Минском районе, он оказался таким быстроразвивающимся районом, и мы отстаём по созданию инфраструктуры для удобной жизни граждан. Там есть определённый перечень проблем, которые надо решить.

Развитие регионов зависит в том числе и от развития региональных бизнесов. Учитывая различные преференции и тепличные условия, некоторые инвесторы на платформе Минщины развиваются со скоростью локомотива, другие не спешат осваивать даже выделенные участки.

Предложение Семёна Шапиро – не наказывать этих инвесторов в течение года – Президент одобрил. Дан ещё один шанс для развития.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Сегодня я попросил главу государства с учетом, что непростое время у бизнеса, разрешить на год заморозить штрафы, попросить наших бизнес-инвесторов, чтобы предприятия были в течение года достроены без штрафов. Но если они за год не достроят, то в следующем году применить им штрафные санкции, включая и штрафы за этот год.

Ещё один проблемный вопрос – бесхозяйственность владельцев оздоровительных баз. Их необходимо срочно реанимировать.

Александр Лукашенко:

Надо посмотреть персонально, конкретно, какому предприятию, какому человеку, группе лиц, если есть желающие, продать, чтобы они эти участки привели в нормальное состояние. Но, поскольку это в соответствующей зоне, лишь бы кому мы отдать их не можем. Тут уж надо подойти персонифицировано к этим лагерям отдыха и внести мне предложения.

Губернатор на приём к Президенту пришёл с весомым планшетом предложений. Александр Лукашенко зёрна хороших инициатив от плевел безразличия к арендуемым площадям требует отделять, но бережно. Например, как это делает современная зерноуборочная техника.

Минскому региону нет равных в намолоте зерна даже в засушливые времена. Но самым хлебным оказался прошлогодний каравай – более 2 миллионов тонн. Урожайность зависит от культуры земледелия. А половина Минщины – низины. Чтобы не увязнуть в трясине мелиорированных земель, необходимо за ними постоянно следить. А при правильном подходе из болот получаются самые щедрые земли. Семён Шапиро знает это и как губернатор, и как доктор экономических наук, и как уроженец одного из самых мелиорированных районов страны. Про то, как Любанский район в своё время вытягивали из болот, белорусский классик Янка Купала, написал целую поэму. Но сейчас ситуация прозаичнее.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

В Минской области около 600 тысяч гектаров земли мелиорированной. Мы мобилизуем сейчас силы мелиоративных организаций на пять районов. Такие крупные районы, как Слуцкий, Столбцовский, Логойский, Копыльский, и мы в течение 2016-2017 годов (это Президент одобрил) наведем полный идеальный порядок в этих районах. А в следующем – у нас будут подключатся Борисовский, Крупский и другие районы.

Займутся в Минской области и борьбой ещё с одним сорняком в АПК. Инвесторов, которые по бросовым ценам сначала купили некрепкие хозяйства, а затем разбазарили всё их имущество, обяжут вернуть вред государству. А в тех местах восстановят производства. Тогда и всей области можно будет рассчитывать на новые победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.