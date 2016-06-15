Анатолий Русецкий: Не думаю, что наличие личных контактов позволяет иметь какие-то преимущества с точки зрения цены

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Русецкий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.

Анатолий Максимович, большое спасибо, что нашли время на эту встречу. Очень напряженные были дни. Мы с вами беседуем после того, как закончился III Форум регионов России и Беларуси. Позвольте несколько вопросов по итогам этого Форума. Знаете, все-таки в России достаточно крупные регионы, одна Москва фактически в два раза больше по населению, чем Беларусь, не говоря уже о других регионах, которые есть и побольше территории. Воспринимают ли они Беларусь как один регион? Или нашим областям удается заявить о своей персональной позиции?

Анатолий Русецкий:

У меня никаких сомнений нет в том, что областям это удается. Более того, удается заявить даже товар. Потому что потребитель воспринимает конкретный объект. Страну и область, конечно, тоже. Но, в первую очередь, товар. Товары, которые производят. То ли это продукты питания, то ли это продукция машиностроения. Поэтому, вне всякого сомнения, наши области активнейшим образом работают с такими крупными образованиями, как Москва и Санкт-Петербург, российские регионы. Абсолютное восприятие, нормальные контакты, подписаны соглашения.

Вы знаете, в прессе, вообще в СМИ неоднократно озвучивалась сумма контрактов на 300 млн долларов. Понятно, что за два дня этого Форума невозможно подготовить такие контракты, это готовилось заранее. Но если у вас есть такая информация, какого рода эти контракты, о какого рода сделках идет речь?

Анатолий Русецкий:

Контракты в самых разнообразных областях. Начиная от поставки продовольствия, поставки продуктов химической нашей промышленности, продукции машиностроения, те же лифты и так далее. Поэтому самые разнообразные, в общем-то, контракты. Контракты заключены, сумма, действительно, достаточно большая. Я думаю, более 300 млн долларов. Мы внимательно еще посмотрим. Прошлый Форум, который проводили, мы анализировали, в том числе, не только заключение, но и выполнение контрактов. Это, в общем-то, была реальная цифра, поэтому я надеюсь, что будет больше в этом году.

Я пытал наших российских гостей, сенаторов о том, какую область из белорусских вы бы особо выделили, скажем, нашли личные какие-то контакты. Получил небольшой комплимент в отношении Гомельской области. В свою очередь, хотел бы у вас узнать, кого бы из регионалов Российской Федерации вы бы отметили?

Анатолий Русецкий:

Вы знаете, мне достаточно сложно, может быть, на этот вопрос отвечать, потому что понимая, что я всю жизнь проработал в промышленности, у меня свои приоритеты.

Так я, может быть, чисто человеческие ваши факторы.

Анатолий Русецкий:

Скажем, конечно, всегда есть восприятие там, где ты работаешь. Это в первую очередь. Понятно, что это крупные регионы – и Москва, и Санкт-Петербург. Но в то же время у нас прекрасные контакты с другими областями. У нас с Московской областью хороший контакт и поставка того же продовольствия. И это достаточно большое количество наукоградов. Новосибирская область. И нас связывают очень тесные отношения с Новосибирской областью. Ленинградская область. Можно говорить, что Кемеровская – это поставка нашей крупной техники, карьерной. Северо-Запад России. В общем-то, регионов действительно много. Сахалин очень активно сейчас работает. Олег Николаевич Кожемяко, губернатор, приехал, находится в Минской области. Очень активно работает и с нашими предприятиями, и с аграриями. Поэтому, по сути, я бы, может, даже не стал выделять. Конечно, многое зависит от непосредственно руководителя. Но я думаю, что с учетом того, что в России 85 субъектов хозяйствования, а у нас шесть областей и город Минск, то у нас абсолютное достаточное количество, с кем можно работать в Российской Федерации.

Вы как раз, Анатолий Максимович, сказали, что все зависит конкретно от руководителя. По вашему мнению, насколько важную роль играет этот личностный фактор? Как раз Форум создан для того, чтобы наладились личные контакты, конкретное общение. И, вы знаете, это личное общение, возможно, возникающая симпатия, помогает ли она по старой славянской или даже советской традиции, или все-таки мы уже стали на рельсы такого холодного жесткого бизнеса, когда дружба дружбой, а табачок врозь? Все преследуют свои интересы, несмотря на симпатии и обязательства, скажем, перед Союзным государством?

Анатолий Русецкий:

Бизнес есть бизнес. Я бы сказал так, что отношения деловые и личные –это возможность контактов, возможность быть в бизнесе, заключать контракты. А то, что касается бизнеса, что касается конкретно юридических сторон, понятно, что соблюдаются интересы сторон, в противном случае это, в общем-то, конечно, не бизнес. Поэтому я не думаю, что наличие каких-то личных контактов позволяет иметь какие-то преимущества с точки зрения ценовых или других. Нет. Но я еще раз повторю: очень важно и как раз очень сложно бывает именно восстановить контакт. И вот то, что мы проводим Форум, и то, что руководители регионов и российских, и наших, и субъекты хозяйствования имеют возможность познакомиться, напрямую между собой обсудить проблемы, – это уже очень большое дело для того, чтобы мы могли сделать следующий шаг в коммерческой составляющей.

Анатолий Максимович, говоря о той сфере, в которой вы проработали большую часть своей жизни. Даже условия Союзного государства и давние братские связи все равно не дают нам преференций. Получается, что все равно приходится конкурировать со всеми западными и восточными компаниями в этих областях, если говорить о промышленности?

Анатолий Русецкий:

Я вам скажу по-другому. Во-первых, если ты чем-то занимаешься, например, в производстве какой-либо продукции, по определению у тебя есть конкуренты. Причем географически они расположены совершенно свободно. То ли за соседним забором, то ли в соседней стране. При этом с точки зрения жесткости отношений часто бывает: тот, кто ближе, еще сложнее работать с тем, кто дальше. Поэтому, вне всякого сомнения, у каждого свой интерес. С точки зрения продаж, доли на рынке. Понятно, что необходимо разумно подходить и к конкуренции, и к взаимоотношениям с партнерами, необходимо искать общие интересы. Общие интересы, я повторяю, для того, чтобы общий иметь результат, достигать его. Поэтому, конечно, у нас и в Союзном государстве, понятно, что есть и в Российской Федерации предприятия, и у нас. Но важно, чтобы у нас были общие и равные условия для всех субъектов на государственном уровне. Это очень важно. Кстати, это прописано как в договоре о создании Союзного государства, так и эта задача ставится в договоре о создании Евразийского экономического союза.

Знаете, в рамках ток-шоу мы часто ведем дискуссию, приходят промышленники, те, кто занимается сельским хозяйством. И говорят, что несмотря на эти равные условия, не всегда наш, так скажем, старший брат охотно готов пускать на свои рынки, на свои территории. Немножко жалуются, даже обращаются к более высоко власть имущим за помощью. Знаете вы об этом, да?

Анатолий Русецкий:

Я могу сказать так, что вообще, в принципе, если говорить о факторе таком, я не знаю, административном его назвать или по-другому, вне всякого сомнения, что потенциал всегда присутствует, в любой стране. Потому что есть сфера интересов в определенных территориях, у определенных руководителей. Они пытаются влиять. Вопрос, насколько им допускают осуществлять это влияние. А то, что есть, конечно, есть. Более того, есть решения, когда мы видели определенные барьеры при поставке определенных видов техники. Я уже не хочу сейчас вспоминать, потому что часть преодолена, часть, я уверен, преодолеется, но факт есть. И существует.

Еще такой вопрос. Одной из главных тем этого Форума заявлялась как молодежная политика, так и социальное равенство. И существует все-таки какое-то определенное согласование законодательств российского и белорусского. И очень часто граждане конкретно сталкиваются с этой ситуацией. Естественно, наверное, главной задачей как-то нивелировать или сравнять эти законодательные моменты. Но не ожидает ли граждан Беларуси такое, что наши достаточно неплохие социальные льготы могут уравнять под российские, которые мы воспринимаем как менее удобные, скажем?

Анатолий Русецкий:

Я думаю, что вряд ли это произойдет такое выравнивание, о котором вы говорите. Не важно, в какую сторону. Конечно, на сегодняшний день не все вопросы решены, в том числе, в социальной сфере, с точки зрения прав на медицинское обслуживание, когда люди приезжают в другую страну на скорую помощь или стационарное лечение. Эти проблемы существуют. И я еще раз повторю, что очень важно, что мы во время Форума проводили заседания секций. В частности, по здравоохранению и по социальным блокам приезжали конкретные люди, руководители от федеральных органов управления, наших Министерств. У нас секцию проводила наша министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина и министр здравоохранения Василий Иванович Жарко. Там эти вопросы обсуждались, потому что там же можно и дальше пойти, то есть я хочу иметь право иметь доступ к лекарствам. Тогда нужен общий рынок лекарств, мы об этом говорили. Его пока нет. Хотя мы сказали, что он должен быть, и такая задача стоит. И мы должны это сделать в рамках ЕАЭС. Конечно, барьеры существуют, по-другому быть не может. Вопрос в том, как быстро мы их будем преодолевать.

Я как гражданин Беларуси, поработавший в России, совершенно точно знаю, что мне значительно хуже попасть в больницу, чем быть гражданином России и попасть в больницу здесь.

Анатолий Русецкий:

Я об этом и говорю. Оптимизм, вне всякого сомнения, есть. И он, в том числе, основан на том, что те вопросы, которые существуют, не замалчиваются, они говорят и решают. И то, что главы государств участвовали в мероприятиях Форума, в пленарном заседании, ведь это очень важно. И наш Президент говорил о тех проблемах, которые существуют в том числе в социальной сфере. И президент Российской Федерации озвучивал ряд направлений. Поэтому Александр Григорьевич у нас очень активно поддерживает реальную экономику. Я думаю, что это очень большая составляющая гарантий успеха.

Анатолий Максимович, можно столкнуться с такими высказываниями о том, что Форум носил не столько практический характер отношений России и Беларуси, сколько такой политический – продемонстрировать явно крепкие отношения России и Беларуси на фоне некоторых высказываний, которые в СМИ проскакивают, что эти отношения охладились и так далее. Как вы считает, носит ли это такой внешний политический характер? И если это так, то достигнута ли была такая цель?

Анатолий Русецкий:

Вы знаете, я уверен, что когда мы занимались организацией Форума, наша цель была – предмет Форума и те вопросы, которые в рамках Форума. Но сам факт то, что этот Форум мы можем провести, сам факт, что в этом Форуме может участвовать такое количество сторон и руководителей регионов с российской стороны, с белорусской стороны, организации, вне всякого сомнения, говорит о нашей тесной сплоченной и дружбе, сотрудничестве и то, что мы планируем развивать наши отношения. Поэтому те, кто говорят со стороны – говорить можно что угодно, а факт есть факт. Никто никого не заставлял ехать на Форум. Об этом Валентина Ивановна прямо сказала. Более того, добровольно, со своим желанием и губернаторы, и предприятия, российское руководство приехало к нам в Беларусь. И с удовольствием приезжают.

Анатолий Максимович, впереди у нас другое не менее, может, и более важное событие – Всебелорусское собрание. Если говорить, возвращаясь к Форуму регионов, о практической составляющей, практические ответы или практические вопросы, которые может поднять и решить это собрание, что бы вы выделили?

Анатолий Русецкий:

Во-первых, у нас пятилетка начинается. Понятно, что условия в окружающем мире, в целом, достаточно сложные. И очень важно, когда ставится задача, чтобы то, что мы собираемся делать, понимание этого и восприятие этой задачи было теми людьми, кто будет выполнять. И мне кажется, что именно Всебелорусское народное собрание как раз и позволит достаточно большому количеству людей, которые делегированы, соответственно, от нашей страны, от коллективов, обсудить те вопросы, которые мы будем решать. То есть, приоритеты развития, какие параметры мы должны установить в развитии, направления сотрудничества. То есть весь спектр вопрос экономических, политических и так далее. То есть, это очень важно. Это должно стать нашей жизнью, всего общества. И вот это Всебелорусское собрание наше – без всякого сомнения, это важнейшее событие в жизни нашей страны. Мне кажется, что оно и обеспечит решение этого вопроса.

Знаете, все помнят, кто проходил историю, историю Советского Союза, что существуют такие ключевые съезды Коммунистической партии Советского Союза. В частности, как XX, который входит в историю с тем, когда в определенной степени намечается новый курс. Можете мне ответить как журналисту, который интересуется, готовится, можем ли мы ждать, что появятся какие-то абсолютно новые тенденции в том, что предложено будет белорусскому обществу в дальнейшем развитии.

Анатолий Русецкий:

Вы знаете, я на этот вопрос отвечу немножко по-другому. Я помню то, что было 20 лет назад, я был генеральным директором. Когда вдруг прекратилось бюджетное финансирование. Это 15 тысяч человек в объединении, когда нужно было решать вопрос о загрузке, когда нужно было решать вопрос о заработной плате. И когда я звонил определенным руководителям, до прихода Александра Григорьевича на должность Президента, до его избрания, мне говорили: «Не чапайце». Понимаете? Поэтому есть уверенность в том, что когда во главе государства человек, который болеет за государство, будут приниматься решения во благо государства, даже если возможно изменение с точки зрения определенной корректировки экономической политики. А это, вне всякого сомнения. Изменения всегда происходят непрерывно. То есть, не бывает застывшей какой-то системы.

Анатолий Максимович, позвольте поблагодарить вас за ваше время. Я понимаю, что были напряженные дни, что вы нашли возможность пообщаться.

Анатолий Русецкий:

Мы привыкли.

Всего вам доброго. И надеюсь, может быть, не откажете побеседовать и в ближайшем времени.