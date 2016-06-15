Не допустить распространения терроризма на пространство СНГ: взаимодействие обсудили в Москве министры обороны

Новости Беларуси. Не допустить распространения терроризма на пространство Содружества Независимых государств. Перспективные направления взаимодействия определили Главы военных ведомств стран СНГ на заседании в Москве.

Участники приняли решения по вопросам функционирования развития Объединенной системы противовоздушной обороны, взаимодействия служб защиты государственной тайны, сотрудничества в области контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.