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Концепцию военного сотрудничества до 2020 года обсудят 15 июня в Москве министры обороны стран СНГ

15 июня 2016 06:27
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Новости Беларуси. О безопасности границ СНГ речь пойдет сегодня на заседании в Москве. Здесь через несколько часов соберется Совет министров обороны Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концепция военного сотрудничества до 2020 года,  а также анализ работы Координационного комитета по вопросам военного образования и взаимодействие служб защиты государственной тайны - темы, которые станут одними из основных во время дискуссии.

Также оценку дадут и взаимодействию в сфере авиации.

# СНГ

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