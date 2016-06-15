Концепцию военного сотрудничества до 2020 года обсудят 15 июня в Москве министры обороны стран СНГ

Новости Беларуси. О безопасности границ СНГ речь пойдет сегодня на заседании в Москве. Здесь через несколько часов соберется Совет министров обороны Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концепция военного сотрудничества до 2020 года, а также анализ работы Координационного комитета по вопросам военного образования и взаимодействие служб защиты государственной тайны - темы, которые станут одними из основных во время дискуссии.

Также оценку дадут и взаимодействию в сфере авиации.