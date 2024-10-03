«Раз Ильхам говорит, значит будем!» Президент Азербайджана пригласил Лукашенко на климатический саммит в Баку

Несмотря на разного рода перипетии на международной арене, закрытых тем между официальным Минском и Баку нет. Об этом должны знать в Азербайджане. Так сказал 3 октября Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости премьер-министра этого государства Али Асадова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что касается политического диалога, он на высшем уровне. К слову, во время майского визита Ильхам Алиев пригласил нашего Президента на климатический саммит в Баку в ноябре. Эта конференция ООН – престижный международный форум. В 2023 году ее хозяевами были Объединенные Арабские Эмираты. А речь нашего лидера на площадке, которая по представительству и уровню превзошла Генеральную ассамблею ООН, аплодировали стоя. Именно здесь Александр Лукашенко громко и как всегда откровенно на весь мир заявил об истинных проблемах человечества и призвал тех, кто считает себя сильными мира сего объединить усилия в их решении.

Та речь белорусского Президента буквально разошлась на цитаты. Вот и сегодня премьер-министр Азербайджана еще раз передал приглашение от Ильхама Алиева на предстоящий климатический саммит. В середине ноября его примет Баку. А визит нашего Президента, вне всяких сомнений, придал бы статусности этому международному событию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что у нас сложились такие добрые, дружеские отношения, так это история длинная, еще со времен Гейдара, с которым, несмотря на разницу в возрасте, мы были очень дружны. Мы всегда находили взаимопонимание и поддержку. И я часто Ильхаму Гейдаровичу, нынешнему Президенту, говорю: слава богу, что нам с тобой удалось сохранить тот уровень отношений, который был издревле у нас с его отцом. Поэтому милости просим в Беларусь. Вы для нас близкий человек, вы представляете очень близкую страну. Я даже думаю, что у нас с другими странами нет более тесных и близких отношений, нежели с Азербайджаном, ну и Россией, естественно. Скажите, что мы можем сделать для Азербайджана, мы все сделаем. Так было до сих пор, так будет и дальше. Уверен, что и Азербайджан сделает для нас все, на что он способен. Потому что так было всегда. Еще раз приветствую вас в Беларуси.