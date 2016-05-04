Расследование резонансных дел и качество работы следователей: Президент принял главу Следственного комитета

Новости Беларуси. Главу Следственного комитета с докладом сегодня принял Президент. Иван Носкевич в должности всего полгода. Что сделано за это время и удалось ли повысить качество работы следователей? Кстати, теперь об этом будут судить и по количеству удовлетворенных жалоб. Также глава комитета доложил Александру Лукашенко о расследовании некоторых резонансных уголовных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилы они копали ещё для живых людей, а уголовную пропасть вырыли для себя. В Могилёве стали исчезать люди. Пропавших владельцев недвижимости объединяли любовь к спиртному и коммунальные долги. Преступники убили шесть человек, троих от смерти спасли столичные сыщики.

Следственный комитет – одна из самых молодых правоохранительных структур Беларуси, но занимается самыми резонансными уголовными делами. За работой СК следит лично Президент. Накануне Александр Лукашенко встречался с председателем Верховного суда, а сегодня – разговор с главой следственного ведомства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Точка зрения суда, руководителя суда важна. Валентин Олегович (прим. - Сукало) объективный человек. И все-таки уровень работы следователя (вы как бывший прокурор знаете) виден, прежде всего, в суде. Он мне рассказывал много о работе следственных подразделений после реформирования. Если кратко говорить: есть над чем работать. Местами много работать.

Президент – инициатор создания Следственного комитета. Опыт других стран показал – это самый верный подход. По итогам работы СК судят о деятельности всей власти. Президент и следователи – на стороне народа. Те, кто пытался жировать за счёт «жировок», уже наказаны. Об итогах январского наведения порядка в сфере ЖКХ говорят в кабинете Президента, а затем в пресс-центре Дворца Независимости.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Уголовное дело в отношении шести человек, которые являются служащими системы ЖКХ, закончено. Им предъявлено обвинение: троим людям по служебной халатности и троим – в злоупотреблении служебными полномочиями.

В доход государства следователи вернули более 800 миллионов рублей. Позиция главы ведомства: возмещение материального ущерба – одна из важных задач в работе сыщиков.

Иван Носкевич в должности полгода. Но уже завершена оптимизация ведомства и создана новая типовая структура. Не громоздкая и эффективная. Требование Президента: оптимизации – быть, но только не в ущерб людям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Людей обижать тоже не надо. Все-таки это лучшие люди. Следователь есть следователь. Поэтому обижать их не надо. Возможно, кто-то на другую работу хочет. Возможно, кто-то уже отслужил. Возможно, уже устал. Но надо расставаться с людьми по добру, как в Беларуси говорят, и красиво.

Ещё одна тема – международное сотрудничество. Отсутствие границ в Союзном государстве должно быть на руку не преступникам, а правоохранительным органам. Поручение Александра Лукашенко о совместной работе следователей Беларуси и России рассмотрят уже в этом месяце.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Предполагается заседание совместных коллегий, которые будут способствовать не только развитию наших внешних связей, но и принятию мер по раскрытию и расследованию преступлений. Будет ратифицировано соглашение о создании совместных оперативно-следственных групп стран-участниц СНГ.

Президент специально на должность председателя СК выбрал опытного сыщика из региона. В его принципиальности и порядочности убедились многие столичные чины с большим звездами. Уголовные дела следователи возбуждают, не глядя на должности и капиталы, а в самом ведомстве руководствуются только законом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это и ваш авторитет, и мой авторитет, и это вообще польза для страны. Мне информируют, у некоторых чешутся руки как-то влиять на Следственный комитет, а некоторые желают, так знаете, управлять по-старому и переподчинить, подчинить себе следователей и руководителя Следственного комитета. Внес предложения председатель КГБ, министр внутренних дел – хорошо, изучаем. Подходит – принимаем. Нет – значит, не принимаем. Никакого не должно быть воздействия на следователя. Он должен быть, действуя в рамках закона, абсолютно независимым человеком.

Следственный комитет напрямую подчиняется Президенту, но его деятельность оценивают все белорусы. Есть 32 критерия эффективности СК. Учитывается даже количество оправданных жалоб на действия сыщиков. И немаловажно: теперь о работе белорусских следователей будут судить по общественному мнению.