Централизованное тестирование и прием в вузы – что планируют изменить в 2017 году обсудили на совещании у Президента

Новости Беларуси. В системе белорусской вступительной кампании грядут перемены. Актуальные вопросы поступления в вузы и ссузы 3 мая обсудили на совещании у Президента. Одно из главных требований Александра Лукашенко, чтобы набор абитуриентов велся с учетом потребностей экономики. В частности, каждый год теперь будут создаваться списки дефицитных специальностей, которые нужны рынку, но при этом на них нет спроса среди поступающих. Так, уже сегодня ощущается нехватка на таких направлениях, как легкая промышленность, машиностроение, металлургия и сельское хозяйство.

Правила известны и старт кампании уже дан. В 2016 году никаких сюрпризов абитуриентам ждать не стоит, но за вступительной кампанией специалисты будут внимательно наблюдать, анализировать, делать выводы. Дело в том, что в 2017 году поступающих все-таки ждут изменения. Прежде всего новшества коснутся ЦТ. Тестирование сдавать разрешат по четырем предметам вместо нынешних трех.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Есть очень близкие специальности, на которые отличается второй профильный предмет. Например, «математика, физика», «математика, химия». Это дает возможность абитуриенту сдать четыре ЦТ, а затем выбрать именно те три предмета по тому направлению, на которое он все же решит подавать свои документы. В расчет будут, как и ранее, браться результаты трех ЦТ.

Вместо одного резервного дня для сдачи ЦТ будет три. Разумеется, если причина, по которой не получилось пройти тестирование в основной день, уважительная. Более того, действие сертификата планируют продлить до двух лет. Сейчас он действителен лишь в течении года.

Александр Иванов, учащийся ГУО «Гимназия № 20 Минска»:

Действие сертификата в два года – это очень хорошая перспектива для нас. Потому что я буду учиться год в одном университете, пойму, что мне не нравится эта профессия. На следующий год я могу без сдачи ЦТ перейти в другой университет.

Как улучшить систему образования и в частности правила приема в вузы и ссузы, 3 мая обсуждали на совещании у главы государства. Главное – ориентир на потребности национальной экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет специалиста – нет страны. А специалистов мы готовим прежде всего в вузах. Главное, конечно же, это наши потребности в экономике, в социальной сфере, в других сферах (здравоохранении, самого образования, сельского хозяйства, промышленности). Мы будем всегда исходить из этой потребности по количественному и качественному составу наших абитуриентов, будущих студентов.

Постоянно, каждый год, в том числе прежде всего через вашу комиссию, Государственную комиссию контроля за ходом вступительных экзаменов, мы будем анализировать вплоть до мельчайших нюансов этой кампании, делать выводы и вносить изменения, если это нужно, в том числе и в правила поступления в вузы. Вы подготовили проект указа, который позволяет внести, я бы сказал, пусть мелкие, но значительные изменения в ход вступительной кампании, и в том числе по льготам на остродефицитные специальности и там, где, откровенно говоря, нам сегодня специалистов не хватает. Но, естественно, вы предлагаете, чтобы отбор был серьезным, чтобы критерии были серьезные, если мы льготируем какую-то категорию. Я имею в виду победителей олимпиад, если это спортсмены, то имеющие уже какие-то достижения спортивные – они же будущие тренеры, поэтому они должны в этой сфере не просто разбираться, а иметь свои достижения. То есть целый ряд предложений.

Высшее образование не должно быть массовым. Но зато должно быть качественным, с максимумом практики. И с подготовкой востребованных на рынке специалистов.

Вспоминали и о репетиторах. Проблему обсуждают давно, и она, безусловно, требует решения. Школьной программы при хорошей учебе должно хватать для поступления. Да и сама вступительная кампания обязана быть прежде всего современной, с учетом лучших традиций, но в соответствии с актуальными требованиями.

Например, профильные классы. Когда-то от них решили отказаться, но время показало: такая практика имеет право на жизнь. Более того, у выпускников педагогических классов будут существенные льготы при поступлении.

Такое новшество особенно ждут в этой столичной гимназии. Здесь многие ученики уже определились с будущей профессией: общее образование получают как раз в профильных педагогических классах.

Михаил Балицкий, учащийся ГУО «Гимназия № 20 Минска»:

Все будет зависеть от моей работы в течение года, от того, как я подготовлюсь, а не только от той работы, которую я совершу напрямую перед централизованным тестированием.

Достаточно будет иметь отметки не ниже 7 баллов (по профильным предметам – не ниже 8), и в вуз с этой специальностью примут без вступительных испытаний. Правда, воспользовавшись преференциями при поступлении, молодой специалист должен будет трудиться по распределению больше привычных двух лет.

Еще один вариант преференций: от вступительных испытаний освободят победителей областных профильных олимпиад. С помощью таких привлекательных условий будут решать проблему дефицитных специальностей, то есть специальных, которые востребованы на рынке труда, но не пользуются спросом у абитуриентов.

Разумеется, недобор не значит, что принимать в вуз должны всех. Барьер, допускающий в вуз только достойных и заинтересованных в получении профессии учеников, сохранится как минимум в форме собеседования.

Кстати, перечень дефицитных специальностей будут определять каждый год. Поскольку ситуация на рынке труда меняется. В 2016 году в такой список попадают специальности легпрома, машиностроения, сельского хозяйства.

Владимир Лукьяненко, ответственный секретарь приемной комиссии Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого:

Хотелось бы больше обратить внимание ребят на специальности механико-технологического факультета. Это специальности, связанные с литьем, с обработкой металлов, с давлением, металлургией. Это действительно специальности востребованы, дефицитны в народном хозяйстве.

Есть и профильные изменения. Новые возможности для поступления получат будущие медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Места для целевиков увеличат с нынешних 40% до 50%. Будущим тренерам нужно будет иметь спортивный разряд или звание.

Екатерина Жилянина, Дмитрий Боярович, Александр Добриян Сергей Капустин