Президент Беларуси: влияния на работу Следственного комитета со стороны других ведомств быть не должно

Новости Беларуси. О расследовании самых резонансных преступлений 4 мая доложено Президенту. Александр Лукашенко встретился с главой Следственного комитета Беларуси. Иван Носкевич – в должности полгода. Президент его оценивает как принципиального и порядочного профессионала.

За это время председатель СК инициировал оптимизацию численности центрального управления и тыловых подразделений. Утверждена новая типовая структура ведомства. Следователей сокращение не коснётся.

Президент настоял очень аккуратно подойти к оптимизации комитета. Еще одно строгое требование главы государства – никакого воздействия на деятельность следственных органов со стороны других ведомств быть не должно. Следователи в своей работе должны руководствоваться только законом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это и ваш авторитет, и мой авторитет, и это вообще польза для страны. Меня информируют, появилось желание, пришел новый человек, человек снизу, и у некоторых чешутся руки как-то влиять на Следственный комитет, а некоторые желают, так знаете, управлять по-старому и переподчинить, подчинить себе следователей и руководителя Следственного комитета. Еще вам публично говорю: Следственный комитет – это верхотура в этой работе, это вершина. Вы подчинены только Президенту. И никакого влияния не должно быть. Все должно быть по закону. Что-то прокурор предложил вам в плане своего закона, надзора – вы человек разумный, вы видите: да, надо поправлять. Внес предложения председатель КГБ, министр внутренних дел – хорошо, изучаем. Подходит – принимаем. Нет – значит, не принимаем. Никакого не должно быть воздействия на следователя. Он должен быть, действуя в рамках закона, абсолютно независимым человеком.

Президенту Иван Носкевич доложил об изменении критериев оценки работы Следственного комитета. Теперь эффективность труда напрямую зависит и от общественного мнения. Также в кабинете главы государства говорили о расследовании ряда уголовных дел, в том числе о резонансном в отношении должностных лиц системы ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Глава государства поинтересовался результатом расследования уголовного дела в отношении должностных лиц Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Уголовное дело в отношении шести человек, которые являются служащими системы ЖКХ, закончено. Им предъявлено обвинение: троим людям по служебной халатности и троим – в злоупотреблении служебными полномочиями. Три человека амнистированы, которые обвиняются в халатности. И в отношении троих дело направлено прокурору для передачи в суд. Ущерб по делу в сумме 861 миллиона рублей обвиняемыми возмещен в полном объеме.