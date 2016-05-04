Инвестиции и логистика: Беларусь готова реализовывать совместные проекты с эмиратской корпорацией

Новости Беларуси. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты готовы развивать сотрудничество в сфере инвестиций и транспортной логистики. Об этом 4 мая говорил на встрече Президент нашей страны с председателем совета директоров одной из крупнейших мировых компаний в сфере логистики. Под управлением этой корпорации находятся 77 терминалов в 40 странах мира.

Беларусь для арабских партнеров представляет исключительный интерес с логистической точки зрения, в том числе и как член ЕАЭС. Александр Лукашенко подчеркнул важность визита в Беларусь одного из влиятельных бизнесменов мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, что приезд в Беларусь человека, который знает все о логистике в мире, не случаен. Вы прекрасно понимаете, что Беларусь, находящаяся в центре Европы, особенно в это время является важным транзитным звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом. И мне бы очень хотелось, чтобы во время этого визита вы увидели свой интерес в Беларуси. И очень важно было бы, чтобы интересы нашей Беларуси и вашей огромной компании совпали. У нас есть много идей, у вас есть немало возможностей. Хотелось бы, чтобы это совпадение привело к возникновению новых компаний, в том числе и на территории Беларуси, а поэтому и новых рабочих мест. И для наших людей это было бы в это время хорошим знаком.

Султан бен Сулейм, генеральный директор корпорации (ОАЭ):

У меня была возможность пообщаться с министром транспорта Республики Беларусь. Я с радостью отмечаю высокий уровень развития вашей транспортной и логистической системы. Мы пришли к пониманию важности Беларуси в развитии транспортной системы Европы.

Президент заверил, что готов обсуждать с Султаном Ахмедом бен Сулеймом любые вопросы. Глава государства подчеркнул: если эмиратская корпорация решит инвестировать в Беларусь, то для нее будут созданы максимально благоприятные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.