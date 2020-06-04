«Ранее проводились в Женеве, Париже. Но никак не где-то в Восточной Европе». Как Беларусь усилила свою роль в мире за 5 лет

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если мы будем говорить о политических аспектах, я бы хотел подчеркнуть те глобальные инициативы Республики Беларусь, которые сегодня стали, действительно, нашей визитной карточкой на всей мировой арене.

Это начало переговорного процесса по вопросам международной безопасности, которое получило название «Хельсинки-2». Это, вообще, стратегически прорывная инициатива, которая может изменить лицо мира в XXI веке. Вне всякого сомнения, она немного даже опередила время. Пока основные игроки глобальные не готовы двигаться в этом направлении, но тот факт, что Беларусь первая из всех стран предложила такое решение, говорит о многом.

Это, кстати сказать, инициатива о создании пояса цифрового добрососедства, который блокирует возможность кибервойн и различных деструктивных тенденций в информационном пространстве. Это инициатива о добровольном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Кроме этого, я хотел бы подчеркнуть, что благодаря, может быть, этим инициативам, благодаря активной внешней политике в эти последние 5 лет мы фактически очень серьёзно упрочили свои отношения по всем направлениям. И Минск реально стал местом проведения крупных международных форумов, глобальных конференций, которые ранее проводились, ну, может быть, в Женеве, Париже. Но никак не где-то в Восточной Европе. Сегодня это становится обыденностью.