Рачков: «Мы и дальше будем использовать парламентские возможности для нормализации и улучшения двусторонних отношений с США»

Белорусско-американские отношения обсуждали в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Візіт Майкла Пампеа, візіт прадстаўнікоў ЗША ў Беларусь. Як вы аценьваеце гэты візіт, у чым яго важнасць для краіны, для дыпламатыі, для далейшага развіцця нашых узаемадачыненняў са Злучанымі Штатамі?
Олег Гайдукевич: «Ни один наш контакт, в том числе с США, никоим образом не нарушает союзные договорённости»
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:
Действительно, визит крайне важный. Он свидетельствует о том, что белорусско-американские отношения идут по пути нормализации. Визит знаковый. Наши отношения переживали достаточно сложные периоды. Тем не менее, мы продолжали диалог, как в политике, так и в иных сферах. Визит Помпео свидетельствует о том, что повестка дня двухсторонних отношений накопила достаточно много позитивных вопросов, над которыми работают обе стороны.
Я думаю, что мы и дальше будем использовать парламентские возможности для нормализации и улучшения двусторонних отношений с США. Вот сейчас в Национальном собрании создана рабочая группа по взаимодействию с Конгрессом США, в которую вошли как сенаторы, так и депутаты Палаты представителей. И мы готовы с нашими коллегами обсуждать широкий круг вопросов, который беспокоит как американцев, так и белорусскую сторону.