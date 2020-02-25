Рачков: «Мы и дальше будем использовать парламентские возможности для нормализации и улучшения двусторонних отношений с США»

Белорусско-американские отношения обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Візіт Майкла Пампеа, візіт прадстаўнікоў ЗША ў Беларусь. Як вы аценьваеце гэты візіт, у чым яго важнасць для краіны, для дыпламатыі, для далейшага развіцця нашых узаемадачыненняў са Злучанымі Штатамі?

Олег Гайдукевич: «Ни один наш контакт, в том числе с США, никоим образом не нарушает союзные договорённости»

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:

Действительно, визит крайне важный. Он свидетельствует о том, что белорусско-американские отношения идут по пути нормализации. Визит знаковый. Наши отношения переживали достаточно сложные периоды. Тем не менее, мы продолжали диалог, как в политике, так и в иных сферах. Визит Помпео свидетельствует о том, что повестка дня двухсторонних отношений накопила достаточно много позитивных вопросов, над которыми работают обе стороны.