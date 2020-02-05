Олег Гайдукевич: «Ни один наш контакт, в том числе с США, никоим образом не нарушает союзные договорённости»

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Первое: мы прекрасно понимаем, что США, об этом неоднократно говорили, хотят играть более весомую роль в Европе. И мы прекрасно знаем, какие сейчас настроения в Европейском союзе по этому поводу. Есть Брэксит, мы видим позицию Великобритании, мы видим неоднозначное отношение элит европейских по позиции Соединенных Штатов по многим вопросам, мы видим экономические разногласия, мы видим политические разногласия. Например, по ситуации на Ближнем Востоке. Интересы Европейского союза и США сейчас не везде совпадают. США хотят играть более весомую роль. В том числе, на территории постсоветского пространства. С одной стороны.

С другой стороны, Беларусь доказала, и в Америке это тоже видят, что первое – мы не несём никакой угрозы, второе – мы научились проводить самостоятельную внешнюю политику, третье – на нас можно положиться в выполнении международных договоров. Мы ни разу не нарушили ни один международный договор, нигде никогда не сделали в этом вопросе ни одного упущения.

Третий момент: события на Украине тоже влияют, потому что площадка – Минский диалог, переговоры, которые происходят в Беларуси – несмотря на то, что их начинают критиковать отдельные политические силы в одной стране, в другой – альтернативы им не нашли. Что касается Российской Федерации: здесь чётко и понятно мы уже доказали не один раз. Первое – мы никогда не делали ничего в ущерб своим соседям и в нарушение договоренностей каких-то с Российской Федерацией. Ни один наш контакт, в том числе с США, никоим образом не нарушает союзные договорённости. Более того, давайте скажем правду, у Российской Федерации отношения с США и контакты не менее интенсивные, а более интенсивные. Нужен диалог. Альтернативы диалогу нет. Этот диалог выгоден, в том числе и Российской Федерации, то, что Беларусь ведёт. Это выгодно любой стране – диалог. По-другому нет. Альтернатива диалогу – это конфронтация, альтернатива диалогу – это отсутствие диалога, это значит штампы, это значит санкции, это значит какое-то недопонимание. Поэтому я оцениваю это только вот с такой позитивной, нормальной стороны. И подчеркну: очень важно, кто ведёт диалог с нашей стороны. Если диалог ведут политики, которые отстаивают свои национальные интересы, а это наш Президент, я спокоен. Вот и всё!

Также эксперты обсудили, как обеспечить демографический рост в Беларуси:

– «Путь наращивания и принятия в страну иммигрантов – это не белорусский путь»

– «Опыт, который существует в ряде стран, когда женщина имеет возможность на сокращённый рабочий день»

– «Мы сейчас вкладывали в третьего. Акцент уже стоит менять на стимулирование рождения второго ребёнка»

– «Там, где женщина не хочет рожать, значит, там её мало любят!»

Смотрите 5 февраля в 20.30 на СТВ.