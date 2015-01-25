Работа с обращениями граждан в Беларуси: реально ли получить помощь от депутата и что для этого нужно сделать

Новости Беларуси. 24 января по всей стране продолжились субботние «прямые телефонные линии». На протяжении трех часов руководители облисполкомов, Минского горисполкома, а также районные власти отвечали на наболевшие вопросы граждан. Чаще всего звучали жилищно-коммунальные проблемы, вопросы о предоставлении жилья. Первый заместитель председателя Мингорисполкома Владимир Кухарев ответил на полсотни звонков. Не меньшие цифры и в областях. Практика телефонных линий чиновников с гражданами продолжится.

Месяцы переписки с местными властями, не одно судебное заседание и, наконец, заветная крыша над головой, за которую сегодня Наталья Киселева благодарит одного человека.

Наталья Киселева, житель агрогородка Старо-Борисов:

Предприятие выделило мне квартиру, но в связи с реорганизацией, неразберихой в бумагах я с маленьким ребенком 4-летним оказалась на улице. Обратилась к Галине Николаевне как депутату. Галина Николаевна ходатайствовала, постоянно ездила, очень помогла.

Настоящая бизнес-леди, руководитель одного из сильнейших сельхозпредприятий Минской области. Может, поэтому Галина Николаевна успешно справляется и с обязанностями депутата.

Галина Давидович, депутат Минского областного Совета депутатов 27-го созыва по Зембинскому избирательному округу № 33:

Зима – это снег – почистить все дороги. Если это лето, то это обкоска сорняков, подкос травы, вывоз мусора.

В избирательном округе депутата – 17 тысяч человек. Это порядка 100 деревень в Борисовском районе. Тем не менее многих своих избирателей Галина Николаевна знает в лицо. Прием граждан – два раза в месяц. А на деле – каждый день.

Вот одна из последних жалоб, которая взволновала и самого депутата. В одном из поселков собираются закрыть школу, хотя количество учеников с каждым годом только растет.

Галина Давидович, депутат Минского областного Совета депутатов 27-го созыва по Зембинскому избирательному округу № 33:

Хозяйство хорошее, развивающееся, приезжают молодые семьи. Я как депутат заинтересована, чтобы деревня жила.

А тем временем в одном из минских дворов. Здесь Георгию Петровичу всегда рады. Несколько минут – и он в центре женского внимания. Но тут, пожалуй, не до флирта.

Капитального ремонта в доме как и не было, сетуют местные жители. Кровля протекает, остались и проблемы с канализацией. Устранять недоделки коммунальщики не спешили, пока в ситуацию не вмешался депутат Мингорсовета.

Георгий Атаманов, депутат Минского городского Совета депутатов 27-го созыва по Старовиленскому избирательному округу № 41:

Люди обратились, я буквально на следующий день поехал в ЖРЭО района, встретился с начальником, показал коллективную жалобу, объяснил ситуацию. Он по моей просьбе принял решение создать профессиональную комиссию, чтобы выехать на место.

Георгий Петрович рассказывает: треть всех жалоб избирателей как раз связаны с ЖКХ. Обращаются люди и с семейно-бытовыми вопросами, а также за юридической консультацией.

К нашей беседе решила присоединиться и проходившая мимо жительница соседнего дома. Оказалось, что женщина возмущена уборкой двора.

Георгий Атаманов, депутат Минского городского Совета депутатов 27-го созыва по Старовиленскому избирательному округу № 41:

Дворники не убирают? А субботники у вас проходят? Почему не выходите? Если мы хотим жить в чистоте, не сорите, мусора не будет. А дворники – это другой вопрос. Самим надо научиться быть хозяевами.

Может, не совсем то, что хотелось услышать избирателю, но как тут не согласиться с депутатом.

Георгий Атаманов, депутат Минского городского Совета депутатов 27-го созыва по Старовиленскому избирательному округу № 41:

Самое главное в депутатской деятельности – это умение слушать, слышать и постараться вникнуть в проблему. Людей надо любить. Не будешь любить людей – в депутаты ходить не надо.

Быть услышанными надеются и в этом кабинете. На помощь депутата Палаты представителей Национального собрания Людмилы Кубраковой рассчитывают многодетные мамы.

В Минске работает бесплатный автобусный маршрут «Малыш». Он организован для доставки детей в дошкольные учреждения. По словам родителей, этим спецрейсом постоянно пользуются и обычные пассажиры. При этом взрослые не оплачивают проезд, да и еще и занимают места, предназначенные для детей.

Мы решили проверить, действительно ли существует проблема, о которой рассказывают многодетные родители. На некоторое время съемочная группа СТВ превратится в контролеров общественного транспорта. Как говорят в народе, будем ловить зайцев.

Пять часов вечера – выезжаем с диспетчерской станции. С первых остановок автобус наполняется детским смехом. Но, похоже, не только детским.

Пассажиры:

Где мой малыш? А, извините. Бежал сзади. Значит зайцем еду? Я только одну остановку.

Сталкивались. Неоднократно сам гонял. Сидит женщина с наглым видом. Заходим, ребенок стоит.

Денис Бладыко, водитель автобусного парка № 5 Минска:

Некоторых, когда просишь выйти из автобуса, оскорбляют, говорят, что жалко что ли проехать.

Людмила Петровна понимает проблемы многодетных семей как никто другой – сама мать троих детей. Поэтому женщины и не обращались в другие ведомства, а пришли сразу к депутату.

Людмила Кубракова, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике:

Этот вопрос будет решен, мы обратимся в Минстранс и в управление образования, чтобы проконтролировать. Но это, конечно, в основном лежит на сознании наших граждан.

Мимо детской беды никогда не пройдет и Людмила Владимировна Николайчик. Многих своих маленьких пациентов заведующая детским отделением Дрогичинской районной поликлиники знает в буквальном смысле с первых дней жизни. Но в кабинет этого детского врача часто заходят и со взрослыми проблемами.

Людмила Николайчик, член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Приходят прямо на прием и просят принять со своими проблемами: кого-то уволили с работы, кого-то не взяли на работу. Очень много вопросов по строительству.

Совершенствование законодательной базы здравоохранения Людмилу Владимировну волнует больше всего. Ведь ее профессия связана именно с этой сферой. А вносить поправки в законы она, уже как сенатор, может как раз благодаря общению с избирателями.

Людмила Николайчик, член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Есть, конечно, пробелы. Нужно ужесточить ответственность родителей за здоровье своего ребенка.

К сенатору Николайчик идут и с масштабными предложениями, и с житейскими проблемами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Домбровский, житель д. Семеновщина:

Здесь были тополя. При большом ветре начали падать, а тут дети бегают. Позвонил в Березу. В Березе мне сказали, что полтора миллиона за одно дерево. Обратился к Людмиле Владимировне Николайчик – вопрос завертелся.

К ним – за помощью или просто советом, за поддержкой или сочувствием. А, может, просто поговорить, поделиться или высказаться.