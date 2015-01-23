Новости Беларуси. Латвия обещает поддержку Беларуси на всех уровнях. Страна-председатель Совета ЕС хотела бы видеть Беларусь членом совета Европы, заинтересована в упрощении визового режима Беларуси с ЕС. Об этом 23 января в Минске заявил госсекретарь МИДа Латвии Андрейс Пилдеговичс. По его словам, Беларусь будут приглашать на все мероприятия разного уровня, проводимые Латвией. В этой связи дипломат выразил надежду, что к концу мая отношения между ЕС и Беларуси выйдут на качественно новый уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрейс Пилдегович, государственный секретарь Министерства иностранных дел Латвийской Республики:

На все эти мероприятия мы будем приглашать белорусских представителей — будь то правительственные, будь то представители самоуправления, бизнес структур, молодежных организаций, журналистов. Очень надеемся, что к концу мая, к Рижскому саммиту в отношениях между Евросоюзом и Беларусью будет, может быть, качественно новый уровень. Латвия, безусловно, будет в Брюсселе и столицах Европы стараться как можно больше привлекать внимания к вопросам добрососедства и контактов с нашими соседями.

Следующий этап дипломатических контактов намечен на февраль — в Минск приедет глава МИДа Латвии. К Рижскому саммиту Восточного партнерства в мае, рассчитывают латвийские дипломаты, будут доработаны и документы об упрощении визового режима.