23 января состоялся телефонный разговор президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина

Новости Беларуси. Сегодня, 23 января состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили широкий спектр вопросов как международной повестки дня, так и двустороннего сотрудничества.

Главы государств договорились о встрече в ближайшее время.

Сегодня же было принято решение о проведении в начале марта заседания Высшего госсовета Союзного государства. Кроме того, президенты договорились о совместных действиях по преодолению экономических проблем.

Александр Лукашенко и Владимир Путин широко обсудили ситуацию в Украине в связи с ее резким обострением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.