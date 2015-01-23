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23 января состоялся телефонный разговор президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина

23 января 2015 14:13
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Новости Беларуси. Сегодня, 23 января состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили широкий спектр вопросов как международной повестки дня, так и двустороннего сотрудничества.

Главы государств договорились о встрече в ближайшее время.

Сегодня же было принято решение о проведении в начале марта заседания Высшего госсовета Союзного государства. Кроме того, президенты договорились о совместных действиях по преодолению экономических проблем.

Александр Лукашенко и Владимир Путин широко обсудили ситуацию в Украине в связи с ее резким обострением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Россия

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