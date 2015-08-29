Прямые телефонные линии с чиновниками прошли 29 августа по всей Беларуси

Новости Беларуси. Получить земельный участок под строительство дома, заготовить солому по льготной цене. На прямые линии 29 августа звонили граждане, которым необходима помощь в решении самых разных вопросов. Только в Брестской области 29 августа напрямую с представителями власти пообщались около сотни человек. Прямые линии зарекомендовали себя как самый эффективный и оперативный способ «наладить связь» населения с властью.

Сегодня в этой деревне, что всего в 5 километрах от областного центра самая обсуждаемая новость — прокладка газопровода. Чтобы газ пришел в деревню Дружба, сельчане добивались дружно и не один год — газификация этой деревни в ближайшем будущем в планах не значилась.

Владимир Карабанюк, житель деревни Дружба:

В прошлом году даже собирали деньги на это все. Обещали, что в этом году уже все начнется. Поехали все утром на работу — дом нетопленый целый день. Вечером детей из садика забираешь — холод, сырость, влага. Старики тоже не могут дрова заготовить.

На прямую линию Брестского райисполкома коллективное обращение местных жителей поступило несколько недель назад. Сейчас уже чиновники готовят бумаги для внесения Дружбы в план газификации на 2016 год.

А вот хозяйственные планы Владимира Хизова пока под вопросом. Мужчина из-за болезни потерял зрение, теперь даже простые ему даются непросто. Уже несколько лет подряд местное хозяйство помогало Владимиру Алексеевичу соломой. В этом году в просьбе отказали.

Владимир Хизов, житель деревни Рогозно:

Позвонил в администрацию, сказали, льготы сняты согласно колдоговору.

Игорь Марчук, управляющий делами Брестского районного исполнительного комитета:

По этому вопросу мы разберемся. Если действительно там нет возможности, мы человеку поможем другим способом.

В райисполкоме отмечают — «субботних» звонков стало меньше, но каждый из них — повод для тщательного изучения ситуации.

Игорь Марчук, управляющий делами Брестского районного исполнительного комитета:

Они стали более предметные, носят более предметный характер. Люди обращаются по своему личному вопросу. Стало меньше вопросов глобальных, потому что они тоже ставятся на контроль, они решаются. Но они не могут быть решены сразу же в силу того, что они требуют огромных финансовых средств. Человек обратился, здесь мы посмотрели. То, что мы можем, мы делаем.

Всего сегодня напрямую с представителями власти свои вопросы обсудили почти 100 жителей Брестской области. Уже традиционно больше всего людей волнуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства и образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.