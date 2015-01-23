Александр Лукашенко 23 января вручил дипломы академикам и членам-корреспондентам НАН Беларуси

Новости Беларуси. На 16 академиков и 28 член-корреспондентов пополнилась 23 января научная элита Беларуси. Во Дворце Независимости лучшие ученые получили соответствующие дипломы из рук главы государства. Говорили о многом: достижениях ученых и использовании научных разработок, будущем науки и молодых кадрах. Президент уверен: труд и вклад этих людей в развитие страны сложно переоценить.

Его день расписан по минутам, 23 января в рабочем кабинете ещё и не стихают звонки. Телефонные. Коллеги поздравляют с избранием академиком НАН. Науке Александр Викторович посвятил больше четырёх десятилетий, причем 30 лет отдал родному институту физико-органической химии. Когда-то результатом его работы стало строительство двух предприятий по переработке лесохимического сырья, сегодня ученые трудятся над разработкой микроудобрений на основе нанотехнологий. Уникальный препарат повысит урожайность на 20 процентов, да и поможет выращивать экзотические культуры: дыни, персики, арбузы.

Александр Бильдюкевич, академик Национальной академии наук Беларуси, директор Института физико-органической химии НАН Беларуси:

Растение более устойчиво, например, к неблагоприятным погодным условиям, засухе. Оно более интенсивно развивается, у него масса выше, у него выше урожайность. В ряде случаев эта прибавка урожайности за счет интенсификации обменных процессов растения позволяет получить до 20% прибавку к урожаю.

91 академик, 122 члена-корреспондента, Академия наук – подразделение элитное. Попасть сюда — непросто. Состав обновился и в преддверии Дня белорусской науки. За плечами каждого из приглашённых не один год в науке и не одна разработка, причём в различных сферах: космическое приборостроение, металлургия, агропромышленный комплекс, биотехнологии и, конечно, медицина. Но самое главное то, что престиж профессии учёного постоянно повышается. Отметил это и глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сейчас авторитет ученого и престиж профессии в обществе неуклонно повышаются. Нам удалось переломить тенденцию оттока из этой сферы молодых кадров, и молодежь вновь идет работать в лаборатории, связывает свою судьбу с наукой.

В Год молодежи вам следует поднять на новый уровень работу по поддержке талантливых студентов, аспирантов, молодых научных работников. Надо активнее делиться с ними накопленными знаниями, привлекать к научным исследованиям.

Вложенный в воспитание подрастающего поколения труд окупится многократно, ведь это залог преемственности созданных научных школ. Отрадно, что многие из вас, не прыгая с места на место, всю жизнь посвятили выбранной профессии. Пусть это станет хорошим примером для ваших молодых коллег. Каждый ученый должен гордиться своими учениками и воспитывать научную смену. Смелее продвигайте перспективных исследователей, поощряйте их инициативу и доверяйте им ответственные задачи.

Сегодня все важные решения принимаются с учетом научного анализа проблем.

При подготовке Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития страны на период до 2030 года используются исследования и предложения Академии наук.

Мы ждем от ученых новых конструктивных предложений.

За развитием науки государство пристально следит. Конечно же, поощряет и передовые разработки. За круглым столом — самые достойные, учёные, чьими достижениями Беларусь может по праву гордиться. Тёплые слова в адрес героев сегодняшнего дня и от президента.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Еще раз поздравляю в День великой науки. Очень надеюсь, что мы здесь торжественно приветствуем самых достойных. Я беспредельно уважаю труд ученых, поэтому никому не будет позволено с тыльной двери, из-за угла зайти в этот великий храм науки. Здесь должны быть достойные люди, своим умом и трудом заслужившие этой великой вершины.

23 января в зале Дворца Независимости более сорока человек. Глава государства вручил дипломы академикам и членам-корреспондентам НАН.

Академия наук — это полтысячи докторов наук и полторы тысячи кандидатов. В её составе различные структурные подразделения и институты. По всей Беларуси. К примеру, Василий Рубаник приехал из Витебска. Говорит, не один день в его институте изучают и концентрированные потоки энергии, и ультразвуковую обработку материалов. Учёный заверяет: разработки уж точно прикладные.

Василий Рубаник, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, директор Института технической акустики НАН Беларуси:

Мы первые в Беларуси начали заниматься сплавом с эффектами памяти формы. Получили интересный результат. Приглашали за рубеж выступать с этими результатами. И для практического использования разрабатываем сейчас устройство — стенты для онкобольных. Такие фундаментальные исследования явились основой для практической реализации.

Среди нового состава академиков и Александр Иванович. Архитектор, этнолог, искусствовед, историк. Ещё до официальной церемонии нашей съёмочной группе признаётся: в науке более тридцати лет. Но звания академика, несомненно, ждал. К слову, впервые за историю НАН его получает искусствовед.

Александр Локотко, академик Национальной академии наук Беларуси, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Конечно, я волнуюсь. Четко отдаю себе отчет в огромной ответственности, которая лежит на мне за развитие нашей культуры. Мне удалось разработать концепцию эволюции белорусской архитектуры в мировом и европейском контексте, а также раскрыть особенности общих региональных особенностей народной архитектуры в контексте восточных славян.

Работа в Академии наук ведётся постоянно. Об этом говорят и результаты. Около 400 новых методов исследования, свыше 100 новых технологий. И это создано на основе всех программ НАН. О достижениях и не только говорили 23 января, тем более сама встреча отнюдь не официальная. Наоборот, за круглым столом — диалог. О белорусской науке. Она сегодня действительно стала прикладной, — отмечает Александр Белецкий. Директор РНПЦ травматологии и ортопедии уверен: новый уровень белорусской медицины привлекает и иностранцев. Так, только в его центре за год лечение проходят порядка 9 тысяч человек. Примерно тысяча из них — иностранцы. Из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, России.

Александр Белецкий, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Нас знают в Европе, мире. Мы ездим на конгрессы, становимся модераторами, выступаем с трибун, показываем наши разработки, оперативные вмешательства, диагностику. Надо обязательно наращивать темпы экспорта услуг. Это живая валюта, повышение зарплаты, благосостояние отдельно взятого республиканского научного центра.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы за последнее время сделали немало для того, чтобы в чувство привести нашу медицину. Мы столько денег затратили для того, чтобы модернизировать, отреставрировать, отремонтировать и, самое главное, закупить новейшее оборудование для работы наших врачей - хирургов и так далее. Мною выделены основные направления исходя из нашей жизни, на которые мы должны прежде всего обратить внимание. Особенно онкологическим заболеваниям. ПЭТ-центр, так мы его называем? Мне онкологи сказали: если это будет, то у нас от онкологических заболеваний если не вообще никто умирать не будет, то единицы будут гибнуть. Посмотрим. Мы туда вкладываем немалые средства. Немногие государства, как я понимаю, обладают подобными центрами. На постсоветском пространстве такой самый современный будет только в Беларуси. Поэтому это и лечение наших людей прежде всего, это и помощь нашим соседям, и всем желающим. Районные больницы у нас все, в принципе, в порядке, может быть, две-три больницы осталось в этом году довести до ума, областные больницы, центры. У нас Минск был очень отсталым в здравоохранении, медицинском обслуживании населения. Мы практически полностью закончим в этом году, доведем Минск до самого высокого уровня. Мы структурировали медицинскую помощь, начиная от ФАПа и заканчивая медицинскими центрами.

Да, мы умеем все. Практически уже все, что делают во всем мире. Но не надо забывать, что это высочайшая планка. Это высокий уровень медицинской помощи. Но у нас есть масса обычных, простых людей, которые болеют обычными болезнями, которые нуждаются и в несложных оперативных вмешательствах. Вот нам бы не забыть этот слой. Это очень важно.

Достижения белорусских учёных есть и в фармацевтике. Постоянно ведётся работа в области импортозамещения. В планах — к концу 2015 года выпускать в стране минимум 50% лекарств собственного производства. Не раз подчёркивал это и глава государства. Кстати, достижениями белорусов в области фармацевтики, да и в целом науке постоянно интересуются. Зарубежные коллеги.

Владимир Хрипач, академик Национальной академии наук Беларуси, заведующий лабораторией химии стероидов Института биоорганической химии НАН Беларуси:

Огромный интерес и исключительное знание наших работ проявляют зарубежные учёные. Это проявляется во многом: нас приглашают к участию в престижных научных форумах. Мы не только ездим в другие страны, к нам приезжают учиться.

Кстати, академиков избирали тщательно. И процедурой тайного голосования.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Это, действительно, достойные люди с выдающими успехами и результатами.

Полтора часа разговора о будущем белорусской науке. Встреча с научной элитой страны получилась по-настоящему тёплой. В будущем такой формат и вовсе может стать традиционным.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ученые — люди уязвимые. Их надо оберегать. Я знаю, что за разговорами ученых стоит огромный труд и результат, поэтому я хочу я вам предложить: если я вам нужен буду в Академии наук для того, чтобы поговорить, решить какие-то проблемы, пусть это будет не часто, зовите, я приеду, мы соберемся и поговорим.

После церемонии — несколько минут общения и сразу на работу. Ведь там теперь уже академиков ждут новые научные разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.