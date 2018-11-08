Рабочий визит Президента Беларуси в Казахстан. Астана принимает саммит глав государств ОДКБ 8 ноября

Новости Беларуси. Безопасность – дело коллективное. 8 ноября в Астане пройдет саммит глав государств ОДКБ. В нем примет участие и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси отправится с рабочим визитом в Казахстан. Переговоры лидеров стран этой организации пройдут в узком и расширенном форматах. По итогам саммита будет подписан ряд международных документов.

О темах сегодняшней дискуссии в Астане Президент Беларуси высказался во время встречи с председателем Сената Казахстана 1 ноября.