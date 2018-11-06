Александр Лукашенко: «Военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер»

Александр Лукаше н ко, Президент Республики Беларусь: Беларусь находится между двумя крупнейшими центрами силы. Вам, как экспертам, не только в сфере внешней политики, но и в военно-политических вопросах не нужно объяснять, чем может грозить нам любая военная конфронтация между Западом и Востоком. Наша страна категорически не заинтересована в конфликтах – ни в «горячих», ни в «замороженных», ни у соседей, ни тем более на своей территории.

Военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер. Мной не раз отмечалось, что с нашей стороны никогда не будет исходить угроза соседям.

Надеюсь, что эта беседа поможет всем нам, прежде всего вам, понять наше видение той сложной военно-политической ситуации, которая сложилась здесь, в центре Европы.

Если мы по итогам встречи хоть немного приблизимся к лучшему пониманию друг друга, можно будет смело сказать, что мы с вами выполнили свою миссию.