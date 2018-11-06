Беларусь категорически не заинтересована в конфликтах – Президент на встрече с американскими аналитиками

Новости Беларуси. Беларусь, находясь между двумя крупнейшими центрами силы, категорически не заинтересована в конфликтах. Об этом заявил Президент нашей страны 6 ноября на встрече с группой американских аналитиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности разговора – в следующих выпусках новостей. В программе визита в Беларусь представителей крупнейших экспертных центров из США – переговоры в Министерстве обороны, а также знакомство с Парком высоких технологий, Минским суворовским военным училищем и музеем истории Великой Отечественной войны.