Президент Беларуси о Мюнхенской конференции: «Полезная конференция. Я даже не ожидал, что от нее может быть такая польза»

Новости Беларуси. На саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который состоится уже на следующей неделе в Астане, главы государств будут искать ответы на сложные вопросы международной обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники Мюнхенской конференции позитивно оценили предложения Президента Беларуси по обеспечению мира в Украине Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 ноября на встрече с председателем Сената Парламента Казахстана. Разговор прошел во Дворце Независимости и был посвящен как вопросам международного сотрудничества, так и темам двустороннего развития наших стран. Кроме того, стороны обсудили Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Буквально через несколько дней мы встретимся в Астане: у нас саммит Организации Договора о коллективной безопасности. Очень много вопросов – и реформирования этой организации, усиления ее роли и веса в международных делах, особенно в это непростое время. В Астане, как всегда, мы будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки. Я вас благодарю за то, что нашли время приехать на конференцию в Беларусь. Думаю, полезно вам было послушать разные точки зрения. Полезная эта конференция. Я даже не ожидал, что от нее может быть такая польза. Видны позиции разных стран, особенно противостоящих друг другу.

Касым-Жомарт Токаев, председатель Сената Парламента Казахстана:

После завершения этого совещания мы поехали по вашему приглашению в Храм всех Святых. У меня была возможность переговорить с Послом Ишингером – мы сидели за одним столом с другими участниками. Они очень высокого мнения о вашем выступлении. Оно было откровенным, деловым и, можно сказать, щедрым на очень серьезные сигналы в адрес международного и, в частности, европейского сообщества. Полагаю, что ваша речь будет сохраняться долгое время в анналах Мюнхенской конференции.