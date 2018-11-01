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Президент Беларуси о Мюнхенской конференции: «Полезная конференция. Я даже не ожидал, что от нее может быть такая польза»

01 ноября 2018 15:20
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Новости Беларуси. На саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который состоится уже на следующей неделе в Астане, главы государств будут искать ответы на сложные вопросы международной обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 ноября на встрече с председателем Сената Парламента Казахстана. Разговор прошел во Дворце Независимости и был посвящен как вопросам международного сотрудничества, так и темам двустороннего развития наших стран. Кроме того, стороны обсудили Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Президент Беларуси о Мюнхенской конференции: «Полезная конференция. Я даже не ожидал, что от нее может быть такая польза»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Буквально через несколько дней мы встретимся в Астане: у нас саммит Организации Договора о коллективной безопасности. Очень много вопросов – и реформирования этой организации, усиления ее роли и веса в международных делах, особенно в это непростое время. В Астане, как всегда, мы будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки.

Я вас благодарю за то, что нашли время приехать на конференцию в Беларусь. Думаю, полезно вам было послушать разные точки зрения. Полезная эта конференция. Я даже не ожидал, что от нее может быть такая польза. Видны позиции разных стран, особенно противостоящих друг другу.

Президент Беларуси о Мюнхенской конференции: «Полезная конференция. Я даже не ожидал, что от нее может быть такая польза»-4

Президент Беларуси о Мюнхенской конференции: «Полезная конференция. Я даже не ожидал, что от нее может быть такая польза»-6

Касым-Жомарт Токаев, председатель Сената Парламента Казахстана:
После завершения этого совещания мы поехали по вашему приглашению в Храм всех Святых. У меня была возможность переговорить с Послом Ишингером – мы сидели за одним столом с другими участниками. Они очень высокого мнения о вашем выступлении. Оно было откровенным, деловым и, можно сказать, щедрым на очень серьезные сигналы в адрес международного и, в частности, европейского сообщества. Полагаю, что ваша речь будет сохраняться долгое время в анналах Мюнхенской конференции.

Президент Беларуси о Мюнхенской конференции: «Полезная конференция. Я даже не ожидал, что от нее может быть такая польза»-8

Касаясь двусторонних отношений Беларуси и Казахстана, было отмечено, что взаимный товарооборот в 2018 году увеличился на 44 %. Подписан протокол о создании подкомиссии в инновационной сфере. Это стимулирует более тесное сотрудничество в этом направлении.

Президент Беларуси о Мюнхенской конференции: «Полезная конференция. Я даже не ожидал, что от нее может быть такая польза»-11

# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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