8 ноября Президент Беларуси совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ОДКБ

Новости Беларуси. Как стало известно, 8 ноября Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры лидеров стран Организации пройдут в узком и расширенном форматах.