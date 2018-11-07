8 ноября Президент Беларуси совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ОДКБ

Новости Беларуси. Как стало известно, 8 ноября Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры лидеров стран Организации пройдут в узком и расширенном форматах.
В повестке дня – обсуждение актуальных проблем мировой и региональной безопасности, тематика взаимодействия на международной арене, а также вопросы, касающиеся перспективной и текущей деятельности ОДКБ. По итогам саммита ожидается подписание ряда международных документов.