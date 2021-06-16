Путин после встречи с Байденом: «В основе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения»

Россия и США запустят комплексный диалог по стратегической стабильности. Об этом говорится в совместном заявлении Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саммит Россия – США прошел 16 июня в Женеве. Переговоры длились 3,5 часа, по итогу оба президента ответили на вопросы журналистов. Правда, сделали это в отдельности. При этом Байден назвал встречу лицом к лицу с Путиным полезной. Президент России отметил, что переговоры прошли хорошо. Один из итогов саммита – Москва и Вашингтон договорились о возвращении послов.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Что касается Украины, то, да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения.

Напомним, это первая попытка наладить прямой диалог между странами после долгого перерыва.