Беларусь прекратила действие соглашения с Украиной о совместном контроле в пунктах пропуска

Беларусь прекратила действие соглашения с Украиной об организации совместного контроля в пунктах пропуска на государственной границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено законом, который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Его появление очевидно.

Беларуси пришлось переменить одну из статей Венской конвенции о праве международных договоров и последовать за примером сопредельной стороны. Киев пункты пропуска на границе закрыл давно, а теперь разделительную линию между странами превращает в фортификационные сооружения.