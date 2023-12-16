Беларусь прекратила действие соглашения с Украиной о совместном контроле в пунктах пропуска
Беларусь прекратила действие соглашения с Украиной об организации совместного контроля в пунктах пропуска на государственной границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено законом, который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Его появление очевидно.
Беларуси пришлось переменить одну из статей Венской конвенции о праве международных договоров и последовать за примером сопредельной стороны. Киев пункты пропуска на границе закрыл давно, а теперь разделительную линию между странами превращает в фортификационные сооружения.
Для возведения инженерных заграждений переменяется полученная специально для этого техника от коллективного Запада. По его замыслу траншеи недобрососедства должны появиться на всей протяженности украинско-белорусской границы. Она составляет 1 084 километра.