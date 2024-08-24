Лазоркина: Китай также заинтересован в таком партнёре, как Беларусь

Сотрудничество в науке – отправная точка к решению глобальной цели, обеспечения технологического суверенитета и самодостаточности экономик. Для Китая важно наличие у Беларуси компетенций, для того чтобы работать по точечным проектам, которые могут быть масштабированы. Беларусь – первая страна в ЕАЭС, с которой Китай заключил соглашение о создании зоны свободной торговли услугами и осуществлении инвестиций.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Зона свободной торговли – это один из уровней экономического сотрудничества. Поэтому мы можем говорить, что мы вышли на новый этап. Что касается инвестиций, то это краеугольный камень экономического взаимодействия. Именно на нем зиждется шаг вперед, любой шаг вперед. И очевидно, что Республика Беларусь и Китай, несмотря на очень серьезную асимметрию в экономике, заинтересованы в развитии новых форматов. Инвестиционное сотрудничество Беларуси и Китая имеет достаточно долгую историю, но сегодня мы видим совершенно изменившиеся условия не только для нашей страны, но и для Китая. Поэтому еще раз актуализация этого вопроса как раз говорит о том, что великая держава Китая также заинтересована в таком партнере, как Республика Беларусь.