Почему Запад проиграл санкционную войну?
Почему Запад проиграл санкционную войну?
Василий Калташов, экономист, директор Института нового общества:
Санкции были направлены не только и не столько против России и Беларуси. Давайте прямо скажем, что одной из целей было нанести максимальный ущерб европейской и, особенно, германской индустрии.
Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник института стран СНГ, кандидат экономических наук:
Здравый смысл заменен политической целесообразностью, которая спущена из океана.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну что про них говорить, если они санкции вводили и стреляли себе уже не в ногу, а в голову.
Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:
Наши страны, наши правительства не просто выстояли, а вышли на новую траекторию роста в условиях существующих реалий.
Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС (Россия):
Политический и экономический Запад проиграл.
«САСC уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 25 августа, в 22.00.