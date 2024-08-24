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Политический и экономический Запад проиграл? Анонс «САСС уполномочен заявить»

24 августа 2024 17:01
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Почему Запад проиграл санкционную войну?

Политический и экономический Запад проиграл? Анонс «САСС уполномочен заявить»-2

Василий Калташов, экономист, директор Института нового общества:
Санкции были направлены не только и не столько против России и Беларуси. Давайте прямо скажем, что одной из целей было нанести максимальный ущерб европейской и, особенно, германской индустрии.

Политический и экономический Запад проиграл? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник института стран СНГ, кандидат экономических наук:
Здравый смысл заменен политической целесообразностью, которая спущена из океана.

Политический и экономический Запад проиграл? Анонс «САСС уполномочен заявить»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну что про них говорить, если они санкции вводили и стреляли себе уже не в ногу, а в голову.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:
Наши страны, наши правительства не просто выстояли, а вышли на новую траекторию роста в условиях существующих реалий.

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС (Россия):
Политический и экономический Запад проиграл.

«САСC уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 25 августа, в 22.00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Александр Лукашенко

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