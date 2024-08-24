Политический и экономический Запад проиграл? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Почему Запад проиграл санкционную войну?

Василий Калташов, экономист, директор Института нового общества:

Санкции были направлены не только и не столько против России и Беларуси. Давайте прямо скажем, что одной из целей было нанести максимальный ущерб европейской и, особенно, германской индустрии.

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник института стран СНГ, кандидат экономических наук:

Здравый смысл заменен политической целесообразностью, которая спущена из океана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну что про них говорить, если они санкции вводили и стреляли себе уже не в ногу, а в голову.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:

Наши страны, наши правительства не просто выстояли, а вышли на новую траекторию роста в условиях существующих реалий.